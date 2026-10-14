Час на роздум закінчився: який ультиматум Вашингтон виставив перед Києвом

Між Києвом та Вашингтоном знову виникли розбіжності через українські удари по російській нафтопереробній інфраструктурі. США могли попередити Україну про перегляд обміну розвідувальними даними, якщо атаки на НПЗ продовжаться. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю NPR.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами українського лідера, американська сторона дала зрозуміти, що подальші удари по російських нафтопереробних заводах можуть вплинути на співпрацю у сфері розвідки. При цьому Київ не має наміру відмовлятися від атак на енергетичні та логістичні об'єкти Росії, розглядаючи їх як спосіб послабити військовий потенціал супротивника.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена у завершенні війни, проте вважає за необхідне відповідати на російські удари по власній енергетичній інфраструктурі. За його оцінкою, дипломатичні зусилля поки що не змушують Москву змінювати підхід до бойових дій.

"Він розуміє лише силу", — заявив президент України, говорячи про Володимира Путіна.

У Білому домі не стали прямо підтверджувати чи спростовувати інформацію про можливу загрозу припинити передачу розвідданих. Натомість журналістам запропонували орієнтуватися на нещодавні заяви Дональда Трампа.

Американський президент стверджував, що Вашингтон продовжує допомагати Києву, ділитися розвідувальною інформацією та працювати з обома сторонами задля завершення війни.

Однак нинішня суперечка нагадує про попередню кризу у відносинах двох країн. Минулого року адміністрація Трампа вже припиняла обмін розвідданими з Україною на тлі різкого погіршення відносин між американським та українським президентами.

Тепер питання полягає в тому, чи готовий Вашингтон знову використати розвідувальну співпрацю як інструмент тиску на Київ. Для України такий сценарій може ускладнити планування операцій та підвищити ризики на полі бою.

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