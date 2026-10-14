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Украина готовится к самому тяжелому сценарию в войне: Буданов и Верещук предупредили о новых угрозах

Власти разрабатывают сценарии реагирования на период с ноября 2026 по март 2027 года.

14 октября 2026, 10:30
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Кравцев Сергей

Украина готовится к сложному зимнему периоду на фоне угрозы новых ударов и углубления гуманитарных проблем. Власти разрабатывают сценарии реагирования на возможные кризисные ситуации с ноября 2026 года по март 2027-го. Об этом сообщили руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и его заместитель Ирина Верещук после заседания Координационной платформы по гуманитарному реагированию.

Украина готовится к самому тяжелому сценарию в войне: Буданов и Верещук предупредили о новых угрозах

Война в Украине. Фото: из открытых источников

По словам Буданова, одна из главных задач — подготовка четкого плана действий на случай различных угроз и согласование работы всех ответственных структур. Правительство через Государственную службу по чрезвычайным ситуациям формирует базовый сценарий с учетом возможных масштабов и географии опасности. Силы обороны и разведка должны оценить риски.

Кирилл Буданов подчеркнул, что ресурсы необходимо направить, прежде всего, туда, где население потребует наибольшей помощи. Для этого власти, профильные министерства, военные, международные партнеры и гуманитарные организации должны действовать скоординированно.

В то же время Верещук предупредила о риске гуманитарного кризиса нового типа. По ее словам, Россия меняет тактику, пытаясь усилить давление на гражданское население. Особое внимание необходимо уделить Киеву, Харькову, Одессе и Днепру.

Гуманитарные организации должны просмотреть операционные планы, чтобы быстрее реагировать на возможное ухудшение ситуации. Отдельным вопросом остается готовность международных доноров оперативно выделить дополнительное финансирование.

Для эффективной подготовки власти и гуманитарные операторы должны согласовать оценки масштабов и характера потенциального кризиса, определить потребности населения и создать механизм быстрой координации. Именно от готовности этих структур будет зависеть, как оперативно удастся помочь людям в случае чрезвычайных ситуаций.



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