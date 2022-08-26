Временно оккупированный Мелитополь: российские военные завезли химические лаборатории

Мелитополь, что в Запорожской области, находится под оккупацией с начала войны. Мэр города Иван Фёдоров рассказал о том, что сейчас происходит в Мелитополе и зачем военные рф завезли туда химические лаборатории.

Мелитополь. Фото из открытых источников

По информации городского главы, на протяжении месяца в Мелитополе отсутствует газ. Вчера в результате повреждения российскими военными линий электропередачи в городе пропал свет, вода, связь. Кроме того, Фёдоров предупреждает, что отопления этой зимой не будет.

В Мелитополе, так же как и в Мариуполе, оккупанты угрожают родителям, которые не хотят сдавать своих детей в школы. Сначала захватчики делают предупреждение, затем штрафуют на 40 тыс. рублей и угрожают лишить родительских прав. Предлагают по 10 тысяч рублей тем, кто приведет ребенка в школу.

Также Фёдоров рассказал о действиях российских оккупантов. Они, по словам мэра, используют три школы в качестве казарм. Одну из воинских частей разместили в больнице.

"Силы сопротивления повредили вражеский штаб по подготовке к псевдореферендуму в Приазовском Мелитопольском районе. Ликвидировали гауляйтера Михайловского района Ивана Сушка", — сказал Федоров.

Кроме того, оккупанты завезли в Мелитополь около 10 химических лабораторий. Мэр объяснил, что в случае радиационной опасности на Запорожской АЭС они смогут спасти своё руководство.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало читателей о том, что российские оккупанты похищают людей на оккупированных территориях Запорожской области и отвозят из в подвалы ЗАЭС. Там захватчики пытают своих жертв. Подробности читайте в нашем материале.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что в Раде хотят лишить мандатов всех нардепов когда-то второй по величине фракции. Авторами соответствующей инициативы выступили три нардепа от "Европейской солидарности" — Алексей Гончаренко, Владимир Арьев и София Федина, и один из "Слуги народа" — Олег Дунда.

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