Вражескому разведчику, корректировавшему удары по Николаевской области, грозит пожизненное лишение свободы, - СБУ

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на СБУ.
Информатор РФ. Фото СБУ
Российский агент сдавал солдатам РФ позиции расположения сил обороны на Николаевщине и осуществлял корректировку ударов туда Шахедами и фосфорными снарядами Кремля. По указанию агрессора предатель выяснял, где могут быть составы с вооружением Вооруженных Сил Украины.
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Более того, он передавал информацию о последствиях ударов оккупантов по инфраструктуре Николаевской области с использованием фосфорных бомб, иранских дронов и РСЗО "Град". Таким образом, россияне могли повторно готовиться к новым ударам по региону. Вражеского разведчика задержали во время выполнения разведзадания, поставленного агрессором.
За совершенное фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, "Комментарии" писали, — В армии РФ создают новое "элитное" авиационное подразделение, — британская разведка В Кремле приступили к переформатированию военно-воздушных сил. Из-за того, что они "недорабатывают", военное руководство РФ объявило о создании "новой элиты" авиации.
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