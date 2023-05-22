Вражескому разведчику, корректировавшему удары по Николаевской области, грозит пожизненное лишение свободы, - СБУ

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на СБУ.



Информатор РФ. Фото СБУ

Российский агент сдавал солдатам РФ позиции расположения сил обороны на Николаевщине и осуществлял корректировку ударов туда Шахедами и фосфорными снарядами Кремля. По указанию агрессора предатель выяснял, где могут быть составы с вооружением Вооруженных Сил Украины.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Более того, он передавал информацию о последствиях ударов оккупантов по инфраструктуре Николаевской области с использованием фосфорных бомб, иранских дронов и РСЗО "Град". Таким образом, россияне могли повторно готовиться к новым ударам по региону. Вражеского разведчика задержали во время выполнения разведзадания, поставленного агрессором.

"Как установило следствие, задержан местный житель. Всю разведывательную информацию фигурант передавал вражеской спецслужбе через мессенджер в виде текстовых сообщений. Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей)", — говорится в сообщении СБУ.

За совершенное фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, "Комментарии" писали, — В армии РФ создают новое "элитное" авиационное подразделение, — британская разведка В Кремле приступили к переформатированию военно-воздушных сил. Из-за того, что они "недорабатывают", военное руководство РФ объявило о создании "новой элиты" авиации. Авиационное подразделение будет называться "Шторм" и будет насыщено ударными вертолетами и истребителями. Более того, к выполнению "задач спецоперации" стремятся привлечь высококвалифицированных пилотов, отмечают в разведке.