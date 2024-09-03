Вражеская агентура навела удар на Полтаву и снимала результаты прилета с земли

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Ткачик Олеся
Ни один руководитель не был наказан за удары по казармам в Яворове, Николаеве, УЦ Десна, где находились массовые жертвы, заявил журналист Юрий Бутусов.
Ракетный удар
Вот почему, говорит он, неудивительно, что массовые собрания продолжаются.
Судя по официальным данным, говорит Бутусов, в одном помещении военного института в Полтаве забрали одновременно по меньшей мере 250 человек.
По его словам, о массовом собрании в Полтаве узнала вражеская агентура, и в сеть сразу кто-то выложил видео результатов удара с земли.
По его мнению, пока за пренебрежение мерами безопасности какой-то руководитель показательно не получит наказание — потерю звания и реальный тюремный срок за служебную халатность с тяжелыми последствиями, надеяться, что такие трагедии не повторятся, не приходится.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский подтвердил трагедию в Полтаве. По его словам, по предварительной информации, речь идет о более чем 180 раненых и 40 погибших.
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