Вражеская агентура навела удар на Полтаву и снимала результаты прилета с земли

Ни один руководитель не был наказан за удары по казармам в Яворове, Николаеве, УЦ Десна, где находились массовые жертвы, заявил журналист Юрий Бутусов.

Ракетный удар

Вот почему, говорит он, неудивительно, что массовые собрания продолжаются.

"Ответственности никакой нет, анализа нет, и ошибки, по которым власть не делает уроки, продолжаются и жертвы размножаются", — заявил журналист.

Судя по официальным данным, говорит Бутусов, в одном помещении военного института в Полтаве забрали одновременно по меньшей мере 250 человек.

"Я бываю на многих торжественных мероприятиях на фронте – комбриги для награждения собирают группы не более 30-40 человек, либо в бункерах, либо в местах, где незаметно никаких скоплений, все делается максимально быстро, и всегда все проходит без трагедий. Я был на собрании одного батальона, и точку сбора узнал за 15 минут до начала сборов в глухом лесу без свидетеля вокруг, с далеко рассредоточенным транспортом. Такие же элементарные меры безопасности можно и нужно применять везде, для этого не нужно какого-либо специального образования, и это очевидно всем", — говорит Бутусов.

По его словам, о массовом собрании в Полтаве узнала вражеская агентура, и в сеть сразу кто-то выложил видео результатов удара с земли.

"Этот человек, вероятно, работает на врага и контролирует результаты", — отметил Бутусов.

По его мнению, пока за пренебрежение мерами безопасности какой-то руководитель показательно не получит наказание — потерю звания и реальный тюремный срок за служебную халатность с тяжелыми последствиями, надеяться, что такие трагедии не повторятся, не приходится.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что президент Владимир Зеленский подтвердил трагедию в Полтаве. По его словам, по предварительной информации, речь идет о более чем 180 раненых и 40 погибших.



