Враг ждет резервов, которые в глаза никто не видел: где их хочет применить

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Ткачик Олеся
На Покровском направлении враг пытается выйти на барьерный рубеж по реке Вовча, Казенный Торец и Бычок, а также, по возможности — прорваться между рекой Вовча и Казенный Торец, по дирекции Прогресс — Ивановка, сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машевец.
Война в Украине
По его словам, чтобы выполнить эту задачу, враг завязал бои в селе Новоселовка Первая (в центральной и северной части села), расширил участок своего выхода на реку Вовча, наконец, продвинулся в южную часть села Яснобродовка, но так и не смог занять село полностью и продвинулся по направлению к Прогрессу и Воздвиженке "на сотни, а то и десятки" метров.
То есть, говорит эксперт, тенденция относительно российского наступления на Покровском направлении почти аналогична их наступлению на Торецком — резкое падение его темпов и размаха.
Например, по его информации, 30-я и 35-я отдельные мотострелковые бригады противника по направлению на Воздвиженку и севернее железной дороги, за почти две недели продвинулись на такое расстояние, какое они месяц назад преодолевали за полдня.
Конечно, добавляет эксперт, если "не подъедут" к этому времени те же страшные "стратегические резервы" РФ, которые пока никто в глаза не видел.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что происходит на Торецком направлении.
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