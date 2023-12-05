Враг запустил программу подготовки подростков к войне с Украиной: детали

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики строят сеть милитаризованных клубов, в которых украинские подростки будут проходить подготовку к военной службе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет портал "Комментарии".

Оккупанты готовят подростков к войне. Фото из открытых источников

В Центре сопротивления сообщили, что в Луганске россияне открыли на базе псевдоколледжа так называемый центр военно-спортивной подготовки.

Отмечается, что финансирование центра происходит из федерального бюджета РФ, что указывает на целенаправленную инициативу Кремля.

"Студенты псевдоколледжа с 14 лет будут подвергаться промыванию мозгов, а также будут проходить подготовку к военной службе в армии РФ", — сообщили в Сопротивлении.

В Центре сопротивления подчеркнули, что соответствующая инициатива оккупантов является очередным актом нарушения международного права, так как враг вербует подростков на войну против их исторической родины.

Центр национального сопротивления призвал украинцев, которые продолжают проживать на временно оккупированных территориях, больше внимания уделять патриотическому воспитанию своих детей и не допустить, чтобы они стали жертвами пропаганды и заложниками варварской политики Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские силовики придирчиво мониторят страницы жительниц оккупированных территорий, в частности, обращают внимание на то, есть ли среди их предпочтений паблики проукраинского направления. Таким образом оккупанты пытаются выявить "диверсанток" и "террористок".

"Комментарии" также сообщали, что Главное управление разведки Украины раскрыло детали новой спецоперации против РФ, которую удалось провести во временно оккупированном Мелитополе 1 декабря.

