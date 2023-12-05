logo

BTC/USD

43662.09

ETH/USD

2267.58

LTC/USD

73.03

USD/UAH

37.30

EUR/UAH

40.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг запустил программу подготовки подростков к войне с Украиной: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг запустил программу подготовки подростков к войне с Украиной: детали

Подростков на оккупированных территориях будут готовить к войне с 14 лет

сегодня, 20:11
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики строят сеть милитаризованных клубов, в которых украинские подростки будут проходить подготовку к военной службе. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет портал "Комментарии".

Враг запустил программу подготовки подростков к войне с Украиной: детали

Оккупанты готовят подростков к войне. Фото из открытых источников

В Центре сопротивления сообщили, что в Луганске россияне открыли на базе псевдоколледжа так называемый центр военно-спортивной подготовки.


Отмечается, что финансирование центра происходит из федерального бюджета РФ, что указывает на целенаправленную инициативу Кремля.

"Студенты псевдоколледжа с 14 лет будут подвергаться промыванию мозгов, а также будут проходить подготовку к военной службе в армии РФ", — сообщили в Сопротивлении.

В Центре сопротивления подчеркнули, что соответствующая инициатива оккупантов является очередным актом нарушения международного права, так как враг вербует подростков на войну против их исторической родины.

Центр национального сопротивления призвал украинцев, которые продолжают проживать на временно оккупированных территориях, больше внимания уделять патриотическому воспитанию своих детей и не допустить, чтобы они стали жертвами пропаганды и заложниками варварской политики Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские силовики придирчиво мониторят страницы жительниц оккупированных территорий, в частности, обращают внимание на то, есть ли среди их предпочтений паблики проукраинского направления. Таким образом оккупанты пытаются выявить "диверсанток" и "террористок".

"Комментарии" также сообщали, что Главное управление разведки Украины раскрыло детали новой спецоперации против РФ, которую удалось провести во временно оккупированном Мелитополе 1 декабря.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/okupanty-prodovzhuyut-militaryzuvaty-ukrayinskyh-pidlitkiv-na-tot/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!