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"Враг запускает десятки дронов на одну нашу позицию": офицер ВСУ рассказал о ситуации с БПЛА на фронте

Офицер ВСУ рассказал, как часто россияне применяют на фронте ударные дроны.

сегодня, 23:19
Автор:
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Марьян Ощановский
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Благодаря увеличению производства БПЛА российские оккупанты все чаще атакуют украинские позиции ударными дронами. Об этом рассказал в Telegram заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, сообщает портал "Комментарии".

"Враг запускает десятки дронов на одну нашу позицию": офицер ВСУ рассказал о ситуации с БПЛА на фронте

РФ наращивает производство ударных БПЛА. Фото из открытых источников

Майор ВСУ отметил, что украинские защитники каждый день видят на фронте результаты наращивания производства беспилотников в России. В частности, по его словам, россияне имеют возможность применять десятки fpv-дронов для атак на одну позицию Сил обороны.


"Наращивание производства дронов в РФ мы видим каждый день на фронте. Например, в виде десятков fpv, которые п*д*ры могут использовать на одну нашу позицию", — рассказал Максим Жорин.

Жорин пожаловался, что пока производство БПЛА в России имеет огромные промышленные масштабы, украинские расчеты в основном обеспечиваются за счет частных инициатив и волонтеров.

Офицер ВСУ отметил, что даже за обучение пилотов БПЛА отвечают сами подразделения.

"Технологии для нас – едва ли не самое важное, ведь в количестве с русаками таскаться не имеет смысла. И ударные дроны сейчас – это одно из приоритетных направлений, которое нам нужно немедленно масштабировать на государственном уровне", — резюмировал Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики канала TheWarArchive воспроизвели события, которые в первые месяцы российского полномасштабного вторжения в Украину происходили в Мариуполе и вокруг города. По словам майора ВСУ Максима Жорина, видеоролик аналитиков воспроизводит каждый этап битвы за Мариуполь. Он отметил, что визуализация боев за Мариуполь показывает, насколько были неравные силы и неблагоприятные условия для украинских воинов, которые, несмотря ни на что, держались и сопротивлялись россиянам.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/4874
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