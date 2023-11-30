"Враг запускает десятки дронов на одну нашу позицию": офицер ВСУ рассказал о ситуации с БПЛА на фронте

Благодаря увеличению производства БПЛА российские оккупанты все чаще атакуют украинские позиции ударными дронами. Об этом рассказал в Telegram заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин, сообщает портал "Комментарии".

РФ наращивает производство ударных БПЛА. Фото из открытых источников

Майор ВСУ отметил, что украинские защитники каждый день видят на фронте результаты наращивания производства беспилотников в России. В частности, по его словам, россияне имеют возможность применять десятки fpv-дронов для атак на одну позицию Сил обороны.

"Наращивание производства дронов в РФ мы видим каждый день на фронте. Например, в виде десятков fpv, которые п*д*ры могут использовать на одну нашу позицию", — рассказал Максим Жорин.

Жорин пожаловался, что пока производство БПЛА в России имеет огромные промышленные масштабы, украинские расчеты в основном обеспечиваются за счет частных инициатив и волонтеров.

Офицер ВСУ отметил, что даже за обучение пилотов БПЛА отвечают сами подразделения.

"Технологии для нас – едва ли не самое важное, ведь в количестве с русаками таскаться не имеет смысла. И ударные дроны сейчас – это одно из приоритетных направлений, которое нам нужно немедленно масштабировать на государственном уровне", — резюмировал Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что аналитики канала TheWarArchive воспроизвели события, которые в первые месяцы российского полномасштабного вторжения в Украину происходили в Мариуполе и вокруг города. По словам майора ВСУ Максима Жорина, видеоролик аналитиков воспроизводит каждый этап битвы за Мариуполь. Он отметил, что визуализация боев за Мариуполь показывает, насколько были неравные силы и неблагоприятные условия для украинских воинов, которые, несмотря ни на что, держались и сопротивлялись россиянам.