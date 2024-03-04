Враг выбивает войска, потому что все наши оборонные рубежи пехота сама вырыла лопатой

Юрий Бутусов напомнил, что 1 декабря 2023 года Верховный главнокомандующий Владимир Зеленский приказал начать строительство оборонительных сооружений на фронте. Однако, по его словам, в действительности ничего так и не сделано.

Юрий Бутусов

"На данный момент на большей части объектов, которые были намечены для строительства даже не начаты инженерные работы, а там, где начали есть только начальный уровень. Не завершено ни одного объекта. Темпы просто скудны",

– подчеркнул журналист.

По его словам, все оборонные сооружения на фронте – это то, что успела выкопать пехота своими лопатами, и какие-то деревца, которые пехота сама себе сделала для перекрытия в соседней посадке.

"Поэтому потери у нас безумны от гранат из дронов и гранатометов, от минометов. Поэтому так быстро враг нас выбивает огнем, убивает, берет в плен выживших",

– добавил журналист.

При этом он подчеркнул, что замена Валерия Залужного Александром Сырским в построении линий обороны ничего не изменила и изменить не может, ведь выделение материалов для строительства, мобилизация строительных организаций с техникой и персоналом — все это не вопрос военных. По его словам, у армии нет такого количества инженерных подразделений, чтобы проводить масштабные строительные работы на фронте боевых действий.

При этом, отмечает Бутусов, министр обороны Русетм Умеров якобы боится поднимать вопросы строительства, потому что знает, что если спрашивать деньги, то можно вступить в конфликт с офисом.

"Поэтому все во власти делают вид, что обороне сооружения это не их ответственность",

– добавил журналист.

Вместе с тем, по его словам, Россия с октября 2022 года вдоль всей линии фронта строит качественные оборонительные сооружения, Украина, защищаясь от врага, гораздо превосходящего в количестве людей и вооружения, не строит линии обороны вообще.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению западных журналистов, в Украине нет хороших оборонительных рубежей , потому что власти думали не об их строительстве, а о контрнаступлении.