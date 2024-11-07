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Враг все же прорвал оборону ВСУ в ключевом городе на Донетчине: карта DeepState

DeepState фиксирует продвижение россиян в Торецке на Донетчине

сегодня, 06:55
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту в ночь на 7 ноября, сообщив о продвижении российских войск в Торецке и возле нескольких населенных пунктов Донецкой области.

Враг все же прорвал оборону ВСУ в ключевом городе на Донетчине: карта DeepState

Российские военные. Фото: из открытых источников

В сообщении отмечается, что россияне продвинулись возле Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявленки и в Торецке Донецкой области.

Стоит отметить, за октябрь 2024 года Украина потеряла около 490 квадратных километров территории – самый большой показатель за последний год и с начала российского контрнаступления. Об этом сообщает DeepState.

По словам военных экспертов, не стоит оценивать успеваемость военных операций исключительно по количеству утраченных или добытых квадратных километров. Важна также способность армии удерживать стратегически важные позиции и эффективно использовать имеющиеся ресурсы для минимизации потерь.

В DeepState сообщили, что в этом году враг сменил тактику: вместо массовых штурмов украинских позиций с неподготовленными подразделениями сейчас видим больше организованных и длительных оборонных операций. Регулярные ротации позволяют врагу поддерживать высокий моральный дух своих войск. В то же время, украинская сторона сталкивается с проблемой ротации ветеранских бригад, непрерывно воюющих с февраля 2022 года.

“Площади утраченных территорий это, конечно, важно, но точно не единственный параметр оценки "жизнедеятельности" и результативности войска. Если в октябре 2022 враг наступал 4 полноценными ротами на Новомихайловку, то сейчас для них это очень дорогое удовольствие”, — говорится в сообщении DeepState.

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Враг все же прорвал оборону ВСУ в ключевом городе на Донетчине: карта DeepState - фото 2




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/20660
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