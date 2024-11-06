Сколько километров потеряла Украина в октябре: данные DeepState

За октябрь 2024 года Украина потеряла около 490 квадратных километров территории – самый большой показатель за последний год и с начала российского контрнаступления. Об этом сообщает DeepState.

Наибольшие территориальные потери Украины за октябрь

По словам военных экспертов, не стоит оценивать успеваемость военных операций исключительно по количеству утраченных или добытых квадратных километров. Важна также способность армии удерживать стратегически важные позиции и эффективно использовать имеющиеся ресурсы для минимизации потерь.

В DeepState сообщили, что в этом году враг сменил тактику: вместо массовых штурмов украинских позиций с неподготовленными подразделениями сейчас видим больше организованных и длительных оборонных операций. Регулярные ротации позволяют врагу поддерживать высокий моральный дух своих войск. В то же время, украинская сторона сталкивается с проблемой ротации ветеранских бригад, непрерывно воюющих с февраля 2022 года.

“Площади утраченных территорий это, конечно, важно, но точно не единственный параметр оценки "жизнедеятельности" и результативности войска. Если в октябре 2022 враг наступал 4 полноценными ротами на Новомихайловку, то сейчас для них это очень дорогое удовольствие”, — говорится в сообщении DeepState.

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