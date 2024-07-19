Враг возобновил попытки захватить Волчанск: на какие шаги пошел

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Ткачик Олеся
Военнослужащий 57-й отдельной мотопехотной бригады имени атамана Костя Гордиенко с позывным "Историк" в эфире телемарафона рассказал о ситуации в районе Волчанска Харьковской области.
Волчанск
По его словам, российские оккупационные войска продолжают наступательные действия, и все же пытаются добиться тактического успеха. При этом военный добавил, что враг пытается прорвать линию обороны в городе Волчанск и его окрестностях, массово применяя ствольную и реактивную артиллерию, авиацию, разведывательные и ударные дроны.
Впрочем, говорит "Историк", благодаря слаженной работе сил обороны Украины, несмотря на активность врага, удается удерживать оборону и взламывать планы вражеского командования.
Он добавил, что погодные условия снижают активность пехотных штурмов врага, однако это не приводит к существенному изменению тактики. Украинские военнослужащие находятся в очень сложных условиях, но продолжают успешно защищать город Волчанск.
Военный также сообщил, что оккупанты пытаются проводить штурмовые действия в городе, при этом они используют тактику малых пехотных групп, а также подтягивают резервы по другим направлениям.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что оккупанты не отказались от своих планов захватить Волчанск.
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