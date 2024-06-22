Враг вновь ударил по энергетической инфраструктуре: в Минэнерго раскрыли подробности

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Кравцев Сергей
В ночь на 22 июня Россия атаковала объекты оператора системы передачи электроэнергии в южном и западном регионах. На одном из объектов в результате обстрела пострадали двое энергетиков. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минэнерго в Telegram.
Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников
Сообщается, что пострадавших энергетиков доставили в больницу. Также повреждено оборудование.
Во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.
Последствия вражеского удара уточняются, продолжается их ликвидация.
Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш, говоря об изменении тактики ночных ударов врага, отмечает, что ресурсы России не безлимитны. Об этом спикер рассказал в эфире общенационального телемарафона, отвечая на вопросы по поводу ночной атаки российских оккупантов.
Также издание "Комментарии" сообщало – россияне уже год как вышли на пик возможностей по производству ракет. Такое заявление в интервью "УП" сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
Представитель украинской разведки подтвердил информацию, что в РФ активно продолжается производство. Оно устойчивое.
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