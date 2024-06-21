РФ снова хитрит: в Воздушных силах рассказали об изменении тактики ночных ударов врага

Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш, говоря об изменении тактики ночных ударов врага, отмечает, что ресурсы России не безлимитны. Как информирует портал "Комментарии", об этом спикер рассказал в эфире общенационального телемарафона, отвечая на вопросы по поводу ночной атаки российских оккупантов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Илья Евлаш напомнил, что все четыре ракеты были уничтожены в Кировоградской и Херсонской областях. Он отметил, что этой ночью враг не применял "Шахеды", однако Силы обороны готовятся к разному развитию событий.

На уточнение относительно того, что тактика ночных ударов россиян несколько меняется, спикер отметил, что ресурсы России не безлимитны.

"Ресурсы даже у такой большой страны не безлимитны. И конечно, что им приходится с этим считаться. Кроме того, на третий год войны россияне уже понимают, что не так просто в некоторых случаях атаковать те или иные объекты. Поскольку мы также принимаем определенные меры для предотвращения и защиты наших инфраструктурных объектов от нападений противника", — отметил Евлаш.

Он отметил, что враг пытается прощупывать нашу противовоздушную оборону, анализировать и использовать разные методы: как комбинированные, так и другие варианты, как можно атаковать.

"Как вот этой ночью мы видели только крылатые ракеты, иногда он делает паузы, вообще не атакует. Поэтому это такая игра на истощение, они пытаются найти слабые щели, в то время, когда мы пытаемся маневрировать имеющимися силами и средствами, чтобы отбивать эти ракетно-дроновые удары", — подчеркнул спикер.

В то же время, добавил Илья Евлаш, враг постоянно атакует управляемыми авиационными бомбами. Российские захватчики интенсифицировали и продолжают поддерживать этот темп вдоль прифронтовых городов.

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