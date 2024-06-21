РФ снова хитрит: в Воздушных силах рассказали об изменении тактики ночных ударов врага

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Кравцев Сергей
Спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш, говоря об изменении тактики ночных ударов врага, отмечает, что ресурсы России не безлимитны. Как информирует портал "Комментарии", об этом спикер рассказал в эфире общенационального телемарафона, отвечая на вопросы по поводу ночной атаки российских оккупантов.
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Илья Евлаш напомнил, что все четыре ракеты были уничтожены в Кировоградской и Херсонской областях. Он отметил, что этой ночью враг не применял "Шахеды", однако Силы обороны готовятся к разному развитию событий.
На уточнение относительно того, что тактика ночных ударов россиян несколько меняется, спикер отметил, что ресурсы России не безлимитны.
Он отметил, что враг пытается прощупывать нашу противовоздушную оборону, анализировать и использовать разные методы: как комбинированные, так и другие варианты, как можно атаковать.
В то же время, добавил Илья Евлаш, враг постоянно атакует управляемыми авиационными бомбами. Российские захватчики интенсифицировали и продолжают поддерживать этот темп вдоль прифронтовых городов.
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