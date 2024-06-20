Россия вышла на пик возможностей по производству ракет: в ГУР сделали тревожное заявление

Россияне уже год как вышли на пик возможностей по производству ракет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "УП" сделал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Представитель украинской разведки подтвердил информацию, что в РФ активно продолжается производство. Оно устойчивое.

"Условно говоря, они (Ред. – россияне) вышли на пик возможностей и уже стабильно последний год в нем находятся", – высказал Юсов.

Также, по словам Андрея Юсова, на северной границе страны враг продолжает свою операцию, основной стратегической целью которой является "отвлечение наших сил и средств", потому что основные события продолжают разворачиваться на востоке страны, но ситуация на Харьковщине также остается напряженной.

В то же время нашествие россиян в Харьковской области защитники остановили, хотя ситуация все еще сложная. При этом Андрей Юсов подтвердил, что глобально замысел оккупантов не удался. Им пришлось срочно корректировать планы.

Представитель ГУР добавил, что группировка россиян на этом направлении сохраняется, происходит ротация. Оккупанты вводят новые подразделения для пополнения потерь.

Отметим, страна-агрессор систематически продолжает наносить ракетные и дроновые удары по Украине. Так в ночь на 20 июня Россия нанесла новый массированный удар по энергетике Украины. Вражеские БПЛА повредили оборудование Укрэнерго в четырех регионах. Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях.

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