Враг, вероятно, готовится к наступлению. Военный рассказал, что на это указывает

Как сообщил Евгений Иевлев, за последние 3-4 дня активность оккупантов на горловском направлении существенно снизилась. По его словам, враг продолжает атаковать кассетными боеприпасами, однако не так, как было раньше. Кроме того, добавляет военный, оккупанты раз в два часа запускают FPV-дроны по украинским логистическим путям.

Война в Украине

"Но к удивлению того, что было в последние два месяца, нет, немного притихло",

– подчеркнул военный.

При этом, добавляет он, не наблюдается повреждений или уничтожения враждебных логистических артерий, поэтому трудно понять, почему враг снизил свою активность.

Как вариант, говорит Иевлев, возможно, захватчики начали экономить боеприпасы. Однако, добавляет он, Силы обороны видят, что доставляющие врагу боеприпасы и оружие машины продолжают ездить.

Поэтому, добавил военный, Силы обороны рассматривают возможность того, что оккупанты готовятся к очередному наступлению.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на бахмутском направлении ситуация наоборот ухудшилась , идут штурмы за штурмами, которые Силам обороны становится все труднее отбивать.

Кроме того, недавно представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что в настоящее время речь уже не идет о проведении "специальной военной операции". По его словам, Россия находится в состоянии войны. При этом он подчеркнул, что РФ хочет полностью взять под контроль четыре украинских области – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую. Без этого, по его словам, прекращать боевые действия нет смысла. Также Песков добавил, что РФ хочет, чтобы Украина не смогла вернуть себе Крым.