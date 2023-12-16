Враг вернулся к тактике образца мая 2023 года: чем закончилась атака на Киев

Российские оккупационные войска в шестой раз за месяц атаковали Киев с воздуха. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится Telegram-канале киевской городской военной администрации (КГВА).

ПВО. Фото: из открытых источников

Начальник КГВА Сергей Попко сравнил тактику оккупантов образца мая 2023 года.

"Судя по примененному вооружению, враг как будто вернулся к тактике образца мая 2023 года. Тогда рашисты постоянно меняли, комбинировали, дежурили виды и типы средств воздушного поражения. Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря", — написал Попко.

Российские войска при атаке использовали ударные беспилотники, крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы". Все они летели в Киев поочередно, сменяя друг друга.

Ночью 16 декабря российские войска пустили на столицу "Шахеды". Силы ПВО все сбили.

"БпЛА атаковали группами, волнами и по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены", — отметил Попко.

По словам начальника КГВА, россияне усилили воздушные удары по столице Украины.

"В результате работы ПВО и падения обломков в городе никто не пострадал. Враг усилил воздушные удары по главному городу страны. Поэтому прошу всех киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и всегда соблюдать правила безопасности! Берегите себя и близких!", — добавил Попко.

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