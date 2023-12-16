Враг вернулся к тактике образца мая 2023 года: чем закончилась атака на Киев

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска в шестой раз за месяц атаковали Киев с воздуха. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится Telegram-канале киевской городской военной администрации (КГВА).
ПВО. Фото: из открытых источников
Начальник КГВА Сергей Попко сравнил тактику оккупантов образца мая 2023 года.
Российские войска при атаке использовали ударные беспилотники, крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы". Все они летели в Киев поочередно, сменяя друг друга.
Ночью 16 декабря российские войска пустили на столицу "Шахеды". Силы ПВО все сбили.
По словам начальника КГВА, россияне усилили воздушные удары по столице Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — от чего зависит продолжительность войны в Украине: что может решиться в 2024 году. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости