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Враг усиливает информационный вакуум в оккупации: детали

Россияне усиливают контроль за информационным полем на оккупированных территориях

сегодня, 21:25
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики усиливают фильтрацию любых "неправильных" новостей на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, передает портал "Комментарии".

Враг усиливает информационный вакуум в оккупации: детали

В оккупации - информационный вакуум. Фото из открытых источников

По словам мелитопольского головы, россияне пытаются не допустить жителей оккупированных территорий к какой-либо объективной информации. В частности, это касается информации о событиях на фронте, оккупированных территориях и территориях, которые контролирует Украина.

Иван Федоров сообщил, что вместо верифицированных новостей захватчики постоянно распространяют на оккупированных территориях российскую пропаганду. Свою пропаганду они распространяют через подконтрольные медиа и интернет-ресурсы.

"Жизнь на оккупированной территории сверхсложная. Информационное поле не исключение. Враг создает информационный вакуум, который заполняет "правильными" нарративами и запугиванием инакомыслящих", – добавил Иван Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики составляют списки "неблагонадежных" граждан Украины, которые, проживая на временно оккупированных территориях, отказываются от получения российских документов. Наличие паспорта РФ сейчас является основным условием проживания на временно оккупированных территориях. Захватчики ввели обязательный военный учет для мужчин. Теперь обратиться в оккупационные администрации могут только те мужчины, которые зарегистрированы в военкомате.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.



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Источник: https://t.me/ivan_fedorov_melitopol/4371
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