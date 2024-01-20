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Враг создает отряды агитаторов из коллаборантов: что известно

Захватчики придумали новый метод, как распространять свою пропаганду в оккупации

сегодня, 21:19
Автор:
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Марьян Ощановский
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Пропагандисты из Москвы решили привлекать пенсионеров к своим мероприятиям на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Враг создает отряды агитаторов из коллаборантов: что известно

Россияне усиливают пропаганду в оккупации. Фото из открытых источников

Сообщается, что враг планирует организовать пропагандистские мероприятия в оккупации по образцу действующих на территории России "отрядов Путина", состоящих из пенсионерок, обладающих хорошими навыками коммуникации.

Отмечается, что первый такой центр, который оккупанты назвали "Совет ветеранов", создан во временно оккупированном городе Энергодар.

По информации Центра сопротивления, члены ячейки в первую очередь будут на камеру рассказывать, как плохо им жилось при Украине.

Центр сопротивления сообщает, что с приближением запланированных в РФ на март выборов Владимира Путина, коллаборанты-агитаторы будут призывать жителей оккупированных территорий голосовать за российского диктатора.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Силы обороны Украины смогут совершить новое большое контрнаступление на юге, в направлении Мелитополя не ранее, чем через два года. Американские и европейские официальные лица предположили, что в 2024 году значительную победу на поле боя не одержат ни Украина, ни Россия. Украинская и российская армии слишком истощены из-за значительных потерь техники и военных, чтобы быть способны осуществить значительные сдвиги в 2024 году.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор Вооруженных сил Украины Максим Жорин не исключает, что в ближайшее время российские захватчики могут начать новое наступление на юге и востоке Украины. При этом офицер не считает даже "космическим сценарием" новое наступление россиян на Киев.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-mobilizuyut-v-ryady-agitatoriv-pensioneriv/
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