Враг снизил темпы наступления в районе Авдеевки: что известно

Российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Россияне не прекращают штурмовать позиции ВСУ. Фото из открытых источников

"На данный момент на Авдеевском направлении удалось снизить динамику наступательных действий врага. Всем широким фронтом враг здесь не может наступать и вынужден локализовать свои атаки", – рассказал Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они пресекли попытки штурмов.

При этом, отметил он, если ВСУ уже давно привыкли, что россиянам плевать на потери личного состава, то сейчас они не числятся даже с потерями техники.

Военнослужащий рассказал, что каждый день "украинская армия уничтожает безумное количество и пехоты, и техники, но существенно на планы врага это не влияет".

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