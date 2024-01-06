Враг развернул мобилизацию в оккупации: кого забирают в армию РФ

На временно оккупированных территориях юга Украины российские захватчики пытаются мобилизовать как можно больше мужчин. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

Мобилизация на оккупированных территориях. Фото из открытых источников

По данным украинского подполья, все больше репрессивных мер россиян направлено на поиск мужчин, которых принудительно мобилизуют в ряды российской армии.

Как установил Центр сопротивления, в мобилизационные списки вносятся врачи, педагоги, работники коммунальных предприятий. Кроме того, оккупанты мобилизуют подростков, которым исполнилось 17 лет.

Для усиления мобилизационных мероприятий в оккупированных городах Херсонской и Запорожской областей россияне развернули новые так называемые "военкоматы". Вновь мобилизационные пункты возглавляют российские офицеры.

Центр сопротивления отмечает, что врагу выгодна смерть украинцев независимо от того, на какой стороне они воюют.

Поэтому, добавляет Центр сопротивления, оккупанты используют украинцев в своей армии для "пушечных штурмов", поскольку их смерть не создает социальное напряжение в нацистском обществе РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватнические войска на Таврическом направлении бунтуют, отказываются идти на штурмы и бегут из окопов. Враг пытается максимально нанести вред логистическим путям, украинским укреплениям и достать украинских защитников. После этого оккупанты попытаются снова бросить вперед в "мясные" штурмы новую пехоту. В Запорожском направлении россияне пытаются вернуть утраченное положение. А общие потери вражеской армии держатся на уровне 400-500 окупантов в сутки.

