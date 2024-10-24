Враг пытается выйти на границы Донецкой области: что ему может помочь в этом

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Ткачик Олеся
За год российского наступления в Донецкой области оккупанты смогли продвинуться всего на 900 квадратных километров, об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
Бои в Донецкой области
По его словам, россияне пытаются выйти на административные границы Донецкой области, однако их попытки оказываются безуспешными уже в течение года. При этом эксперт напомнил, что активное наступление началось еще в октябре 2023 года, а не в мае 2024 года. По его словам, максимальное продвижение за это время, несмотря на многочисленные факторы в пользу врага, составляет около 900 квадратных километров, учитывая преимущество в численности личного состава, доминирование в воздухе и значительный коэффициент огневого поражения. Также следует упомянуть задержки с поставкой военной техники от наших партнеров.
Он также добавил, что дальнейшее продвижение россиян будет очень сложным. По его словам, впереди у российских захватчиков достаточно серьезные оборонительные рубежи сил обороны Украины. Снегирев говорит, что речь идет и о Покровской агломерации, соответственно Славянская, Краматорская агломерации – это крупные промышленные города.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , зачем россияне хотят захватить Селидово.
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