Враг пытается прорваться: есть ли угроза оперативного окружения Часового Яра

Угрозы оперативного оцепления города Часов Яр в Донецкой области российскими войсками пока нет. Об этом сообщил офицер пресс-службы 26-й артиллерийской бригады им. Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о текущей ситуации вокруг города.

Часов Яр

Впрочем, он признал, что оккупанты продолжают попытки продвинуться на наших флангах, не оставляя идею осуществить это. При этом он добавил, что прямые штурмы Часового Яра приведут к значительным потерям для российских войск.

Сейчас наблюдаются штурмовые действия небольшими группами, до восьми человек. По словам Калашникова, сначала враг осуществляет очень интенсивную артиллерийскую подготовку, затем предпринимает попытки штурмов позиций Сил обороны. При этом, когда идет штурм, его захватчики поддерживают дронами и сбросами.

При этом военный отметил, что на сегодняшний день нет угрозы оперативного окружения города.

"Нет, на сегодняшний день она не существует. Этот тезис время от времени приходится слышать в публичном пространстве, что Часов Яр могут оперативно окружить. Нет, нет. Потому что, если посмотреть на ситуацию, то врагу не удается осуществить те намерения, которые у него у него есть. были сначала, и которые он продолжает претворять в жизнь", — сообщил Калашников.

Кроме того, отвечая на вопрос о соотношении сил на ресурсов вокруг Часового Яра у нас и у врага, офицер рассказал, что, несмотря на значительные потери, оккупанты находят резервы и тех, кого туда "набрасывать".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что с огромной вероятностью сотни украинских защитников оцеплены возле села Прогресс на востоке Украины. Пока "приказа на выход нет", сообщила ранее украинская аналитическая группа Deep State. Но этот приказ может поступить скоро.



