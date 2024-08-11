Враг пугает украинцев новыми репрессиями: что происходит в оккупации

Российские оккупационные администрации придумали новый циничный способ принудительной паспортизации на временно захваченных территориях.

Россияне усиливают давление на жителей оккупации. Фото из открытых источников

На востоке Украины российские захватчики угрожают украинцам, имеющим долги за коммунальные услуги, но не имеющим документов РФ, конфискацией имущества, сообщает Центр национального сопротивления.

Сообщается, что даже если в квартире есть несколько владельцев и один из них не имеет паспорта, то угрожают забирать его долю в пользу "государства".

Таким образом, отмечает Центр сопротивления, россияне пытаются ускорить неудовлетворительные темпы принудительной паспортизации, поскольку большинство украинцев отказываются получать российские документы.

Центр национального сопротивления призвал жителей оккупации сообщать обо всех, кто причастен к паспортизации коллаборантов, чтобы они понесли ответственность за преступления против украинского народа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики подтянули резервы на Курском направлении, а потому ВСУ вряд ли смогут существенно продвинуться вглубь российской территории. Однако украинская армия сможет нанести россиянам ощутимые потери, заявил офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, потери россиян будут связаны с тем, что враг будет выполнять не боевые, а политические задачи как украинская армия летом 2023 года. "Россияне будут бросать все новые и новые силы на вытеснение украинцев из Курщины. А мы, в свою очередь, будем изматывать их в мобильной войне, к которой россияне никогда не были способны", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в последнее время все больше разговоров о необходимости проведения мирных переговоров и окончании войны, однако ни у Украины, ни на Западе нет более-менее четкого видения окончания войны, считает политолог Олег Лесной. По мнению политолога, инфантилизм стал распространенным явлением в мире, а эмоции возобладали над прагматикой. "Создается впечатление, что мир сошел с ума и нигде нет запроса на серьезные разговоры. С людьми общаются как с детьми, озвучивая им то, что они хотят слышать. С обществом нужно общаться как со взрослыми, чтобы подготовить его к взрослым вызовам", – добавил он.