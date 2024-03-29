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Враг прощупывает слабые места: подробности боев под Авдеевкой

Под Авдеевкой россияне пытаются найти слабые места в обороне ВСУ

сегодня, 00:45
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские оккупанты продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Враг прощупывает слабые места: подробности боев под Авдеевкой

РФ продолжает наступать в районе Авдеевки. Фото из открытых источников

"Наибольшее внимание и основные наступательные силы на Авдеевском направлении россияне сконцентрировали на Семеновке. Оккупанты постоянно пытаются штурмовать и прощупывать слабые места в украинской обороне", — рассказал Максим Жорин.

По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.

Военнослужащий рассказал, что российская армия не прекращает наступательные операции, несмотря на то, что захват Орловки стоил ей нескольких подразделений.

"Время от времени мы слышим по перехватам, как россияне отчитываются, что заняли определенные рубежи, хотя на самом деле даже не дошли до них. Это уже такая устоявшаяся практика в российских подразделениях", — добавил майор ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики замедлили наступательные операции в районе оккупированного города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, замедление темпов наступления россиян не означает, что они приостановили попытки штурмов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами (статья 18.8 КоАП) после теракта в "Крокус сити холле". После нападения на "Крокус" в городах РФ усилились облавы на мигрантов. В Москве полиция организовала рейды по общежитиям. Также силовики нагрянули на склад Wildberries в подмосковной Электростали, где было задержано по меньшей мере сорок человек. При этом особое внимание уделяется уроженцам Таджикистана.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5091
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