Военнослужащий Вооруженных Сил Украины Евгений Иевлев в эфире "Эспрессо" сообщил, что российские силы ведут активные штурмовые действия на подступах к Торецку. По его словам, по состоянию на сейчас подразделение продолжает выполнять боевые задачи на Горловском, ныне Торецком, направлении. Несмотря на то, что наши Силы обороны остановили врага у города, противник продолжает пытаться прорвать позиции украинских военных, добавил он.

Торецк

"В некоторых местах мы были вынуждены отойти", — отметил Иевлев.

По его словам, противник не оставляет попыток войти в Торецк. Подразделение держит оборону в окрестностях Нью-Йорка и Торецкая, отражая враждебные атаки, которые продолжаются непрерывно. Ситуация на фронте остается очень напряженной: личный состав истощен, есть нехватка боеприпасов, а противник давит по всем направлениям.

"Тактическая ситуация несколько изменилась и пошла не по плану. Мы заменяли один участок перед собой, но враг прорвал фланг и обошел с другой стороны. Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона", — подчеркнул. Иевлев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о тяжелой ситуации на Донбассе, где враг бросил все усилия на попытку выйти на административные границы Донецкой области. Сейчас, по информации журналиста Юрия Бутусова, российские кафиры находятся в 8 км от Покровска. Однако, по его мнению, сам город еще можно спасти от оккупации.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что судьба Невельского прямо сейчас решается по линии Галицыновка-Желание Первое и Второе-Звездное. Невельское — это единственная высота на всю пустоту, растянувшуюся на почти сотню квадратных километров. Само село имеет площадь менее 1 км2 и является укрепленным районом обороны. Враг много месяцев не может его пробить, но теперь, к сожалению, у него появляется возможность решить проблему после нашей потери Карловки.



