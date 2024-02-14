Враг продвигается в Авдеевке. Ситуация усугубляется

Российские оккупанты продолжают продвигаться на севере и юге города Авдеевка Донецкой области.

ВСУ продолжают оборонять Авдеевку. Фото из открытых источников

Как сообщает Telegram-канал "Deep State", на юге города враг планирует оцепить "Зенит", а на севере – максимально продавить Силы обороны Украины.

Аналитики "Deep State" отмечают, что ситуация в Авдеевке продолжает ухудшаться из-за непрерывного вражеского обстрела управляемыми авиабомбами и ракетами.

Отмечается, что россияне хотят максимально отрезать Авдеевский коксохимический завод и выйти к 9-му кварталу города.

Telegram-канал сообщает, что штурмовые группы противника концентрируются на участках, где они преуспевают. При этом, добавляет "Deep State", враг продолжает накапливать живую силу в захваченных домах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин через арабских посредников предлагал США заморозить войну в Украине, однако переговоры потерпели неудачу. Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одну из украинских территорий, которые контролирует армия РФ. США отвергли предложение российского диктатора, заявив, что не могут принимать подобные решения без участия Украины.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что приоритетом государственной политики власти Украины должна стать военная подготовка всех гражданских, считает заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. "Тотальная подготовка всех гражданских для того, чтобы каждый знал, как защитить себя и своих родных, должна стать приоритетом государственной политики", — подчеркнул офицер ВСУ.

