Враг продвигается: стало известно, где Силам обороны нужны дополнительные ресурсы

Российские захватчики продолжают наступать по нескольким направлениям в Донецкой области, заявил генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко.

Торецк

По его словам, террористическая Россия не добивается значительных успехов на фронте в последнее время, но ситуация на поле боя остается сложной для обеих сторон. Интенсивность боевых действий в сутки достигает 150 боестолкновений.

Как отметил эксперт, у врага есть резервы и ресурсы для продолжения обстрелов артиллерией и авиацией, а также для наступательных действий. Самыми тяжелыми участками фронта являются Часов Яр, Покровское направление и район вокруг Роботино – севернее Вербового, где сейчас серая зона.

При этом Романенко отметил, что российские войска частично продвигаются возле Торецка. Силам обороны на этом участке требуются дополнительные ресурсы, в том числе боеприпасы. Хотя ситуация улучшилась, проблема полностью еще не решена, подчеркнул эксперт.

В то же время, по его информации, украинские военные активно работают над уничтожением возможностей врага. Например, на отдельных участках удается наносить удары по врагу с помощью штурмовой авиации и артиллерии, но этого недостаточно для коренного изменения ситуации.

То есть, подчеркнул Романенко, ситуация на фронте остается тяжелой, ведутся ожесточенные бои. Силы обороны Украины выполняют стратегическую оборонную операцию, главная цель которой – не допустить продвижения врага, однако нам нужны дополнительные силы, отметил генерал-лейтенант.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал еще об одном направлении, где сложилась угрожающая ситуация , и враг может пойти на прорыв.

Кроме того, стало известно, что Путин установил временные рамки по захвату Донецкой области.



