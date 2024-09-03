Враг продвигается к Покровску: стало известно, когда начнутся ожесточенные бои за город

Бои и первые штурмы российских войск на Покровск могут начаться уже в ближайшее время, об этом в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт Иван Ступак.

Покровск

"Сейчас в сети есть определенная информация, которая, прежде всего, идет от россиян. В частности, они сообщают о своем активном продвижении и вроде бы подозревают, что у ВСУ есть определенный план. То есть, что-то здесь не так. Сообщение же от ВСУ совсем другие", — отмечает эксперт.

В частности, военные сообщают, что в Покровском направлении сдерживают российских захватчиков всеми возможными силами. Именно поэтому Ступак прогнозирует, что бои за Покровск действительно могут начаться очень скоро.

Эксперт также предупредил, что в случае захвата Покровска русскими войсками могут возникнуть серьезные угрозы для Днепропетровской области.

"Россияне находятся в более чем 10 км от Покровска. Впрочем, учитывая, что агломерация, то очень трудно сейчас точно определить расстояние, на котором они находятся от города. Лично я ожидаю, что в ближайшие недели начнутся бои за город Покровск. Вероятно, чуть позже россияне начнут активнее применять артиллерию и авиацию, поскольку тот плацдарм, который есть сегодня, не позволяет им использовать фугасные авиационные бомбы и вертолеты.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас оккупанты ведут ожесточенные бои за Селидово, которые считают ключом к оккупации Покровска. Кроме того, известно, что враг находится в 10 км от самого Покровска. Гражданским посоветовали немедленно покинуть город.



