Враг продвигается к Покровску: стало известно, когда начнутся ожесточенные бои за город

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Ткачик Олеся
Бои и первые штурмы российских войск на Покровск могут начаться уже в ближайшее время, об этом в эфире "Эспрессо" сказал военный эксперт Иван Ступак.
Покровск
В частности, военные сообщают, что в Покровском направлении сдерживают российских захватчиков всеми возможными силами. Именно поэтому Ступак прогнозирует, что бои за Покровск действительно могут начаться очень скоро.
Эксперт также предупредил, что в случае захвата Покровска русскими войсками могут возникнуть серьезные угрозы для Днепропетровской области.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сейчас оккупанты ведут ожесточенные бои за Селидово, которые считают ключом к оккупации Покровска. Кроме того, известно, что враг находится в 10 км от самого Покровска. Гражданским посоветовали немедленно покинуть город.
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