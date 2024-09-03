Враг притормозил: что известно о наступлении РФ на Покровском направлении

На Покровском направлении наступила стабилизация фронта. Она связана с перегруппировкой войск РФ, которые не могут одновременно продвигаться на Покровск и Селидово, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

Россияне продолжают наступать на Донбассе. Фото из открытых источников

В то же время, по его словам, враг продолжает продвижение на Карловском отрезке.

"Думаю, что противник попытается атаковать Украинск, чтобы обезопасить фланг группировке войск, что будет и дальше атаковать вдоль западного берега реки Волча, окружая наши бригады, которые защищают Украину между рекой Волча и Невельским. Вся ширина этого клочка составляет 10 км, то есть достается минометами и Fpv с трех сторон, что делает оборону этой территории достаточно сложной", — подчеркнул Николай Мельник.

По словам лейтенанта ВСУ, украинские подразделения на этом клочке территории уже в полуокружении.

"Ввиду дуболомных практик, которые существуют в ОСУВ, то держаться мы будем там до последнего солдата", — предположил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что состоявшееся увольнение руководителя "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого по признанию независимых членов Наблюдательного совета, под давлением да еще и в такое критическое время для энергетической системы, выглядит как сознательное вредительство для энергетической безопасности государства и прямое препятствие евроинтеграции (ибо полностью уничтожена реформа корпоративного управления и разрушено доверие партнеров в области взаимодействия по восстановлению энергосистемы), заявила нардеп Иванна Климпуш-Цинадзе.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российский баллистический удар по Полтаве привел к гибели более 50 человек и почти 200 раненых. Воздушные тревоги, раздававшиеся в течение часа после атаки, помешали спасателям быстро приступить к поиску пострадавших. Воздушная тревога раздалась в Полтаве именно в момент взрыва, что значительно усложнило эвакуацию и доступ к бомбоубежищам. По словам Сергея Каплина, после первого удара тревога возобновлялась несколько раз в течение часа, что создавало дополнительную угрозу спасателям и гражданскому населению.