Враг пошел на Угледар: идут тяжелые бои, которые могут привести в окружение города

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Ткачик Олеся
В районе Угледара все только начинается, враг сместил фланговый удар в сторону покровской агломерации с Торецкой на Угледар, отметил военкор Богдан Мирошников. По его словам, это означает, что Торецко стало легче.
Угледар
Эксперт предположил, что российские захватчики, очевидно, сделали выводы из банзай-атак в феврале 2023 года на Угледар, поэтому будет пытаться атаковать фланги, с последующими попытками окружить город.
По его словам, после стремительного прорыва западнее Водяного, среднесуточные темпы продвижения врага упали.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Времевский плацдарм – это тот плацдарм, который был отвоеван Силами обороны еще в прошлом году. И именно его мы рассматривали как один из перспективных со стороны Российской Федерации, где будут атаки, потому что это Угледар. Потому что сегодня давление идет на населенный пункт Водяное – это один из флангов Угледара. Эксперты отмечают, что Угледарь взять в лоб более 2,5 лет враг не может, поэтому сегодня пытается применить единственную, скажем так, тактику россиян, которой уже десятки лет, — это взять населенный пункт в окружение, по крайней мере в оперативное окружение, взять в клещи. и тогда уже давить с левого и правого фланга и овладеть этим населенным пунктом.
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