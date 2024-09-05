Враг пошел на Угледар: идут тяжелые бои, которые могут привести в окружение города

В районе Угледара все только начинается, враг сместил фланговый удар в сторону покровской агломерации с Торецкой на Угледар, отметил военкор Богдан Мирошников. По его словам, это означает, что Торецко стало легче.

Угледар

"Проблема Угледара в том, что он давно особо не прикрыт населенными пунктами, а сам по себе высотой. Другие господствующие высоты – на шахтах Южнодонбасская #1 и #3 (терриконы). Вот за первый уже четвертый день продолжаются тяжелые бои. В случае потери – ситуация, разумеется, ухудшится. Еще больше ухудшится – в случае потери шахты #3", – отметил Мирошников.

Эксперт предположил, что российские захватчики, очевидно, сделали выводы из банзай-атак в феврале 2023 года на Угледар, поэтому будет пытаться атаковать фланги, с последующими попытками окружить город.

"Что из этого выйдет – я не берусь прогнозировать. Но очевидно одно – там ситуация "на тоненького", в отличие от Торецкая, где есть, за что цепляться", — отметил Мирошников.

По его словам, после стремительного прорыва западнее Водяного, среднесуточные темпы продвижения врага упали.

Они не жалеют выкатывать на штурмы по 5-10-15 единиц бронетехники, что также свидетельствует о намерениях. Поэтому да – ситуация достаточно сложная с самого начала, и неизвестные перспективы в дальнейшем", — заявил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Времевский плацдарм – это тот плацдарм, который был отвоеван Силами обороны еще в прошлом году. И именно его мы рассматривали как один из перспективных со стороны Российской Федерации, где будут атаки, потому что это Угледар. Потому что сегодня давление идет на населенный пункт Водяное – это один из флангов Угледара. Эксперты отмечают, что Угледарь взять в лоб более 2,5 лет враг не может, поэтому сегодня пытается применить единственную, скажем так, тактику россиян, которой уже десятки лет, — это взять населенный пункт в окружение, по крайней мере в оперативное окружение, взять в клещи. и тогда уже давить с левого и правого фланга и овладеть этим населенным пунктом.



