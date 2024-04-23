Враг понимает силу: в Воздушных силах рассказали, что произошло после сбития Ту-22М3

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор РФ уменьшила активность использования авиации на фронте на фоне успешных ударов украинских защитников. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.
Сбитие Ту-22М3. Фото: из открытых источников
В то же время, он отметил, что враг все же продолжает применять авиацию на фронте для ударов ракетами и КАБами.
Он также отметил, что теоретически с КАБами можно бороться по направлению, но это достаточно сложно реализовать. Например, во время наступления на Авдеевку враг использовал ежедневно сотни таких бомб. Поэтому наиболее эффективно в таком случае бороться с носителями – это развитие различных систем ПВО, которые могут достать самолеты Су-34/Су-35, а также истребители F-16, которые мы ожидаем, с ракетами, которые смогут доставать эти самолеты", — рассказал Евлаш.
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