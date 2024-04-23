Враг понимает силу: в Воздушных силах рассказали, что произошло после сбития Ту-22М3

Страна-агрессор РФ уменьшила активность использования авиации на фронте на фоне успешных ударов украинских защитников. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

Сбитие Ту-22М3. Фото: из открытых источников

"После последнего самолета стратегической авиации Ту-22М3, который нам удалось сбить, россияне немного уменьшили активность в акватории Черного и Азовского морей. Также после того, как нам удалось частично разрядить их пункты управления на территории временно оккупированного Крыма, уменьшилось несколько количество применения и тактической авиации", — рассказал Евлаш.

В то же время, он отметил, что враг все же продолжает применять авиацию на фронте для ударов ракетами и КАБами.

"Больше всего это по прифронтовым участкам фронта — это север и восток. Враг пытается бить по нашим позициям, но бьет в том числе и по мирным городам. Обычно применяет их, не приближаясь к линии фронта вплотную, с расстояния 30-40 километров. В целом же, эта бомба с места пуска может лететь до 80 километров в глубь территории", — высказался Евлаш.

Он также отметил, что теоретически с КАБами можно бороться по направлению, но это достаточно сложно реализовать. Например, во время наступления на Авдеевку враг использовал ежедневно сотни таких бомб. Поэтому наиболее эффективно в таком случае бороться с носителями – это развитие различных систем ПВО, которые могут достать самолеты Су-34/Су-35, а также истребители F-16, которые мы ожидаем, с ракетами, которые смогут доставать эти самолеты", — рассказал Евлаш.

Читайте также на портале "Комментарии" — стали известны подробности уничтожения российского бомбардировщика Ту-22М3.



