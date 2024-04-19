Стали известны подробности уничтожения российского бомбардировщика Ту-22М3

Во время массированного обстрела россиян по Украине в ночь на 19 апреля, ПВО впервые уничтожила ракеты Х-22 и бомбардировщик Ту-22М3. Кроме того, удалось "приземлить" и 14 дронов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Российский бомбардировщик Ту-22М3. Фото: из открытых источников

В ночь на 19 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар ракетами разных типов и ударными БПЛА.

"Впервые зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил во взаимодействии с ГУР уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 — носитель крылатых ракет Х-22, которыми российские террористы бьют по мирным украинским городам. Во время сегодняшней атаки впервые уничтожены две такие ракеты", — рассказал командующий Воздушных сил.

В результате противовоздушного боя уничтожено 29 воздушных целей: 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555; 14 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136"; 11 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69; 2 крылатые ракеты Х-22.

К отражению воздушного нападения противника были привлечены зенитные ракетные войска Воздушных Сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

Как отметил генерал, всего враг применил 36 средств воздушного нападения — 22 ракеты разных типов и 14 ударных беспилотников: 2 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков Рязань); 14 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (из районов Приморско-Ахтарска, Курская область); 12 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 (Курская область и из акватории Азовского моря); 2 крылатые ракеты "Искандер-К" (из Крыма); 6 крылатых ракет Х-22 из дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 (с акваторий Черного и Азовского морей).

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