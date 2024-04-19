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Появились фото пылающего Ту-22М3, который бил ночью ракетами по Украине, после чего упал

В России упал военный самолет Ту-22М3

19 апреля 2024, 08:55 comments1591
Автор:
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Кравцев Сергей
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В Ставропольском крае Российской Федерации потерпел катастрофу военный самолет Ту-22М3, который несколько часов назад запускал ракеты по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает у себя в Telegram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Появились фото пылающего Ту-22М3, который бил ночью ракетами по Украине, после чего упал

Ту-22М3. Фото: из открытых источников

"На территории Красногвардейского округа в поле упал самолет. По оперативным данным, разрушений и жертв нет, летчики катапультировались", — отметил губернатор.

Позже Владимиров сообщил, что найдены два летчика с самолета.

"Они живы, везем в больницу. На место происшествия выехали все службы", — написал российский чиновник.

Министерство обороны России подтвердило катастрофу Ту-22М3 в Ставропольском крае.

"Самолет потерпел крушение после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования. Предварительно причиной аварии стала техническая неисправность. Три члена экипажа эвакуировались, продолжается поиск одного летчика. Боекомплекта на борту самолета не было, разрушений на земле нет", — говорится в сообщении.

Тем временем Сухопутные войска ВСУ сообщили, что на кадрах падает самолет Ту-22М3 ВКС РФ, который ночью запускал ракеты по Украине.

Отметим, кроме с Ту-95, Россия постоянно обстреливает Украину с дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.

В частности, в ночь на 19 апреля российские оккупанты устроили очередную комбинированную воздушную атаку по территории Украины. Так, сначала враг запустил несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед", а впоследствии захватчики запустили ракеты, в частности с Ту-22М3.

Читайте также на портале "Комментарии" — в результате российского удара 19 апреля по городу Днепр погибли 2 человека и 15 получили ранения, среди погибших 8-летний ребенок.

Появились фото пылающего Ту-22М3, который бил ночью ракетами по Украине, после чего упал - фото 2

Появились фото пылающего Ту-22М3, который бил ночью ракетами по Украине, после чего упал - фото 3




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Источник: https://t.me/VVV5807/2678?single
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Обсуждения

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Ірина

сегодня, 10:12

Такі новини - мед для душі!!!!!

небайдужий

19 апреля 2024, 10:43

треба знищувати ворога а не надіятись на "божий дар", тобто якусь карму, придумали ж таку срань. Може карма і перемогу принесе Україні, раз самі не можемо???????????????????????

Володимир

19 апреля 2024, 10:00

Будьте ви прокляті ! Кацапи!


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