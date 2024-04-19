Появились фото пылающего Ту-22М3, который бил ночью ракетами по Украине, после чего упал

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Ставропольском крае Российской Федерации потерпел катастрофу военный самолет Ту-22М3, который несколько часов назад запускал ракеты по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает у себя в Telegram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ту-22М3. Фото: из открытых источников
Позже Владимиров сообщил, что найдены два летчика с самолета.
Министерство обороны России подтвердило катастрофу Ту-22М3 в Ставропольском крае.
Тем временем Сухопутные войска ВСУ сообщили, что на кадрах падает самолет Ту-22М3 ВКС РФ, который ночью запускал ракеты по Украине.
Отметим, кроме с Ту-95, Россия постоянно обстреливает Украину с дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3.
В частности, в ночь на 19 апреля российские оккупанты устроили очередную комбинированную воздушную атаку по территории Украины. Так, сначала враг запустил несколько групп дронов-камикадзе типа "Шахед", а впоследствии захватчики запустили ракеты, в частности с Ту-22М3.
Читайте также на портале "Комментарии" — в результате российского удара 19 апреля по городу Днепр погибли 2 человека и 15 получили ранения, среди погибших 8-летний ребенок.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ірина
сегодня, 10:12
Такі новини - мед для душі!!!!!
небайдужий
19 апреля 2024, 10:43
треба знищувати ворога а не надіятись на "божий дар", тобто якусь карму, придумали ж таку срань. Може карма і перемогу принесе Україні, раз самі не можемо???????????????????????
Володимир
19 апреля 2024, 10:00
Будьте ви прокляті ! Кацапи!