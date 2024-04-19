Оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре: что известно о пострадавших

В ночь на 19 апреля российские оккупационные войска атаковали город Днепр. Из-за вражеского удара вспыхнул пятиэтажный дом, он частично разрушен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Удар по Днепру. Фото: из открытых источников

Глава ОВА сообщил, что под завалами все еще могут находиться люди. По состоянию на сейчас, предварительно, пострадали шесть человек.

"На Криворожье поврежден инфраструктурный объект. Есть разрушения и на Синельниковщине. Там погибла женщина. Больше информации – позже. Пока же позаботьтесь о своей безопасности. Воздушная тревога продолжается", — отмечается в сообщении.

Впоследствии городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что количество пострадавших возросло до девяти.

При этом Борис Филатов написал в Facebook, что попадание произошло в "самом центре города".

"Самый центр города. Гражданские люди. Пострадавших уже девять. К сожалению, мы воюем с уродами, не имеющими никаких черт человечности. Думайте об этом постоянно", – написал мэр.

Кроме этого, на Криворожье поврежден инфраструктурный объект. Есть разрушения и на Синельниковщине. Там погибла женщина.

Стоит отметить, что страна-агрессор не прекращает свой ракетный и дроновый террор. Несмотря на то, что Кремль публично заявляет о том, что не наносить удары по гражданским объектам, количество погибших и раненых, как раз среди гражданских в Украине стремительно растет. Ведь обстрелы продолжаются практически ежедневно.

Так и в ночь на 19 апреля Россия устроила ракетный удар. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 6.15.

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