Оккупанты ударили по многоэтажке в Днепре: что известно о пострадавших

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Кравцев Сергей
В ночь на 19 апреля российские оккупационные войска атаковали город Днепр. Из-за вражеского удара вспыхнул пятиэтажный дом, он частично разрушен. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Удар по Днепру. Фото: из открытых источников
Глава ОВА сообщил, что под завалами все еще могут находиться люди. По состоянию на сейчас, предварительно, пострадали шесть человек.
Впоследствии городской голова Днепра Борис Филатов заявил, что количество пострадавших возросло до девяти.
При этом Борис Филатов написал в Facebook, что попадание произошло в "самом центре города".
Кроме этого, на Криворожье поврежден инфраструктурный объект. Есть разрушения и на Синельниковщине. Там погибла женщина.
Стоит отметить, что страна-агрессор не прекращает свой ракетный и дроновый террор. Несмотря на то, что Кремль публично заявляет о том, что не наносить удары по гражданским объектам, количество погибших и раненых, как раз среди гражданских в Украине стремительно растет. Ведь обстрелы продолжаются практически ежедневно.
Так и в ночь на 19 апреля Россия устроила ракетный удар. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 6.15.
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