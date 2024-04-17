Прилет практически по центру Чернигова: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты ударили по Чернигову – есть жертвы и раненые. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Ракетный удар по Чернигову. Фото: из открытых источников

"Враг ударил тремя ракетными ударами практически по центру города. Есть погибшие среди гражданских. Есть много раненых и сейчас работаю спасатели, работаю наши медики, предоставляют все необходимую помощь. Сейчас уже создан штаб и будет предоставляться вся необходимая помощь", – отметил Вячеслав Чаус.

Детальные подробности о том, куда попал враг и какие последствия глава Черниговской ОВА пообещал предоставить позже.

Кроме того, исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако заявил, что речь идет о прилете по объекту социальной инфраструктуры.

"К сожалению, есть пострадавшие", — сообщил чиновник.

Ранее в Черниговской и других областях Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о ракетной опасности.

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