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Враг подтягивает резервы и штурмует. Сырский рассказал об обстановке на Купянском направлении

Командующий Сырский посетил одно из самых горячих направлений фронта

3 февраля 2024, 19:29
Автор:
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Марьян Ощановский
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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части и подразделения, ведущие оборону на Купянском направлении.

Враг подтягивает резервы и штурмует. Сырский рассказал об обстановке на Купянском направлении

Сырский посетил Купянское направление. Фото из открытых источников

Сырский сообщил, что оперативная обстановка на Купянском направлении остается напряженной. Он отметил, что на всех участках фронта идут тяжелые бои, враг продолжает вести штурмовые действия высокой интенсивности и постоянно подтягивает новые резервы.

Командующий заслушал доклады командиров на пунктах управления и провел оперативные совещания. По его совам, были рассмотрены вероятные сценарии действий противника на основе результатов ведения разведки.

Сырский добавил, что с целью решения проблемных вопросов, критически важных для устойчивости обороны, было отдано необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Украины проинформировали администрацию Джо Байдена о решении уволить Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По данным издания The Washington Post, американские чиновники не поддержали решение украинских властей уволить Залужного, однако и не стали возражать против него, отметив, что это право Владимира Зеленского принимать подобные кадровые решения.

"Комментарии" также писали, что генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко не исключает, что РФ попытается снова захватить Киев. "Для нового наступления на Киев у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тысяч человек не проблема", — заявил генерал-майор ВСУ. Дмитрий Марченко заявил, что "сейчас не нужно расслабляться", поскольку россияне ушли из-под Киева "не просто так".



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Источник: https://t.me/osirskiy/565
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