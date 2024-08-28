Враг подошел к городу: стало известно, когда начнутся бои за Покровск

Первые бои за город Покровск могут начаться на следующей неделе или через неделю, таким прогнозом в эфире "Эспрессо" поделился экс-сотрудник СБУ и военный эксперт Иван Ступак.

Покровск

По его словам, россияне поняли, что отвлекающие действия в Курской области преследуют цель оттянуть их силы, поэтому не опрокидывали войска с Покровского направления. Напротив, добавляет эксперт, они усиливают это направление.

Ступак отметил, что, к сожалению, российские войска продвигаются вперед. Если зимой они были в 50 километрах от Покровска, то теперь почти подошли к городу.

Эксперт также обратил внимание на ситуацию с местными властями Покровска, отмечая, что военные выражают недовольство действиями городской администрации.

"Эти вопросы первыми озвучили именно военные. Они отмечают, что в Покровске наблюдают то, что происходило в Бахмуте, Соледаре, Авдеевке, Марьинке и других городах: вместо строительства фортификационных сооружений средства тратили на благоустройство города. Как результат, россияне приблизились" , – подчеркнул Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Покровском направлении критическая ситуация. Враг захватывает населённые пункты и продвигается вперед. Как сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, украинские военные делают все возможное, чтобы удержать оборону Покровска. По его словам, ситуация, безусловно, критическая, но военно-политическое руководство принимает все необходимые решения, которые, вероятно, будут приняты уже в ближайшие часы. Это позволит усилить оборону и защиту по всему направлению, заявил Братчук.





