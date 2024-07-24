Враг подходит к Днепропетровской области: военные просят срочных решений

На Покровском направлении сложилась критически тяжелая ситуация, которая немедленно требует системных и взвешенных решений Ставки верховного главнокомандующего, заявил в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.

Мирноград

По его информации, за последние семь суток оккупанты продвинулись на 6 км в направлении Мирноград-Покровск.

"В город Мирноград осталось 14 км. Всего 14. Мирноград в зоне обстрела дальнобойной артиллерии. Если допустить мероприятие врага в Мирноград, они получают зону сосредоточения и накопления и смогут атаковать сам Покровск. Покровско-Мирноградская агломерация – это последний район обороны перед Днепропетровской областью. Враг очень близко, ситуация критическая, поскольку темпы продвижения врага вызывают беспокойство", – заявляет Бутусов.

По его словам, командиры и бойцы, обороняющие район Покровск-Мирноград, считают, что основная проблема в условиях интенсивных действий в первую очередь заключается в управлении и организации наших действий. Дело в том, подчеркивает Бутусов, что российское командование атакует в первую очередь те бригады, которые имеют слабое управление и организацию, слабую управляемость и слаженность. То есть, добавляет журналист, враг ищет и продавливает не самые уязвимые рубежи обороны, а самые уязвимые подразделения и соединения.

"Когда атакуют слабо управляемую бригаду, то она не может удержать даже узкий рубеж. Поэтому все маршевые пополнения и резервы идут на усиление слабых подразделений, несущих наибольшие потери", — добавил Бутусов.

Кроме того, по его словам, отсутствие подготовленных позиций для обороны, надежных фортификационных сооружений, занятых войсками, не позволяет остановить врага на каком-либо рубеже. Продолжается фактически непрерывное встречное сражение, окопы во время наступления.

"Я не могу сказать, что украинское командование не видит и не понимает критичности обстановки. Многое делается, никто из командующих не сидит сложа руки. Главнокомандующий А.Сырский уделяет личное внимание. Но мы очевидно опаздываем с реагированием, хотя планы врага очевидны, хорошо нам известны, и разведка дает хорошее представление о дальнейших шагах", — подчеркнул Бутусов.

Впрочем, он утверждает, что в направлении не хватает слаженных штабов бригад, логики применения войск и боеприпасов. По его мнению, постановка задач слабым штабам слабо организованных бригад – это игнорирование реальной боеспособности войск, такая практика остро критикуется в войсках.

Почему неопытные комбриги и слабые штабы бригад продолжают руководить в то время, когда командование сухопутных войск держит в резерве десятки опытных командиров, имеющих репутацию, заслуженную в тяжелых боях 22-23 лет? Как это объяснить? Почему кадровую проблему не решают, хотя все видят, что это основная проблема, и хотя опытные кадры у нас есть? – не понимает журналист.

Одним словом, подчеркивает журналист, необходимы системные решения и немедленное усиление командного звена.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг на фронте использует против Сил обороны оружие, запрещенное всеми международными конвенциями.



