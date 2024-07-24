Враг подходит к Днепропетровской области: военные просят срочных решений

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Ткачик Олеся
На Покровском направлении сложилась критически тяжелая ситуация, которая немедленно требует системных и взвешенных решений Ставки верховного главнокомандующего, заявил в Фейсбуке журналист Юрий Бутусов.
Мирноград
По его информации, за последние семь суток оккупанты продвинулись на 6 км в направлении Мирноград-Покровск.
По его словам, командиры и бойцы, обороняющие район Покровск-Мирноград, считают, что основная проблема в условиях интенсивных действий в первую очередь заключается в управлении и организации наших действий. Дело в том, подчеркивает Бутусов, что российское командование атакует в первую очередь те бригады, которые имеют слабое управление и организацию, слабую управляемость и слаженность. То есть, добавляет журналист, враг ищет и продавливает не самые уязвимые рубежи обороны, а самые уязвимые подразделения и соединения.
Кроме того, по его словам, отсутствие подготовленных позиций для обороны, надежных фортификационных сооружений, занятых войсками, не позволяет остановить врага на каком-либо рубеже. Продолжается фактически непрерывное встречное сражение, окопы во время наступления.
Впрочем, он утверждает, что в направлении не хватает слаженных штабов бригад, логики применения войск и боеприпасов. По его мнению, постановка задач слабым штабам слабо организованных бригад – это игнорирование реальной боеспособности войск, такая практика остро критикуется в войсках.
Одним словом, подчеркивает журналист, необходимы системные решения и немедленное усиление командного звена.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что враг на фронте использует против Сил обороны оружие, запрещенное всеми международными конвенциями.
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