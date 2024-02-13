Российские оккупанты перерезали в Авдеевке Индустриальный проспект, который является ключевой дорогой, через которую осуществляется обеспечение гарнизона ВСУ в городе.

Россияне продвинулись в Авдеевке. Фото из открытых источников

Согласно обновленным данным карты военного паблика Deep State, в Авдеевке россияне перерезали дорогу, соединяющую город с коксохимическим заводом и ведущую на запад.

Комментируя блокировку оккупантами главной дороги в Авдеевке, паблик Ukraine Control Map пишет, что "пришло время либо понести потери и освободить эту дорогу, либо уйти из зоны боевых действий".

Отмечается, что через Индустриальный проспект проходит обеспечение авдеевского гарнизона ВСУ. Проспект ведет к коксохиму, а оттуда – на Ласточкино и Орловку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отметился неоднозначным заявлением о войне в Украине. Блогер призвал к миру с Путиным, а для компенсаций в войне подать общий иск на страны Запада. Алексей Арестович настоял на том, что в войне и гибели за украинские территории нет смысла ни для Украины, ни для России. Он считает, что Запад только наблюдает за войной между двумя странами.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из причин увольнения Валерия Залужного было то, что президент Украины Владимир Зеленский начал все чаще вмешиваться в военные вопросы, что вызвало недовольство у Главнокомандующего ВСУ. По словам заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, который с начала российского вторжения регулярно бывает в Украине и общается с чиновниками, с течением войны президент стал все больше вмешиваться в дела военных.