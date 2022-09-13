Враг оставил оперативно важный пункт в Херсонской области, – ISW

Давление украинских войск на южном направлении усиливается, и россияне все чаще принимают решение отступить или прекратить свое сопротивление, чтобы сохранить свои жизни. Так, российские войска приняли оставили Киселевку, где находился оперативно важный пункт в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Херсонская область. Фото: из открытых источников

Американские специалисты обращают внимание, что контрнаступление Украины на юге продолжает оказывать значительное влияние на моральное состояние и военный потенциал России на юге Украины.

Спутниковые снимки российских позиций в Киселевке, в 15 км северо-западнее Херсона, показывают, что все российские машины, кроме четырех, отошли от предыдущих передовых позиций, что согласуется со слухами о том, что войска так называемой Донецкой Народной Республики ("ДНР") покинули Киселевку и отошли назад в сторону реки Днепр.

Как отмечает ISW, Киселевка является оперативно важным местом для российских войск, поскольку это последний крупный населенный пункт вдоль шоссе E58 и железнодорожной линии между нынешними украинскими позициями и Чернобаевкой, крайней частью Херсонщины.

Очевидный отвод российских войск с этой позиции может поставить под угрозу способность россиян защитить северо-западную окраину Херсона и свидетельствует о том, что российские войска в этом районе испытывают непосредственную угрозу своим позициям.

Успех последних украинских контрнаступательных операций может повлиять на желание и способность российского военного командования своевременно использовать вновь сформированные добровольческие подразделения в Украине.

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