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Враг ночью атаковал Киев: что известно о погибших (ФОТО)

Данные о последствиях удара РФ уточняются, на месте продолжают работать спасатели

сегодня, 07:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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В ночь на 24 июня РФ атаковала украинскую столицу, в результате попадания обломков в многоэтажку три человека погибли, восемь пострадали. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Враг ночью атаковал Киев: что известно о погибших (ФОТО)

Ракетный удар. Фото: из открытых источников


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"Уточнение информации о последствиях попадания обломков в 24-этажное здание Соломенском районе. На данный момент выявлено двух погибших. Пострадавших — 8 человек", – сообщает телеграмм-канал КГВА.

Кроме того, два человека госпитализированы, остальным медицинскую помощь оказали на месте. Также повреждения получили около 40 авто, припаркованных на стоянке.

Стоит отметить, что ракетный террор страна-агрессор устроила не только против киевлян. Ночью россияне атаковали ряд регионов Украины, воздушная тревога прозвучала около 2 ночи. После чего пошли сообщения о взрывах в Днепре, Харькове и Киеве.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за определенного дефицита высокоточного и дальнобойного оружия ("Калибров", "Искандеров", "Кинжалов", и ракет Х-101, Х-555) российские военнослужащие недавно разместили недалеко от украинских границ на Брянщине, ракетный комплекс "Бал", для которого используют противокорабельные Х-35. Не прекращаются удары с помощью беспилотников и бомб по территории Украины. Дроны атакуют и территорию РФ, а также позиции оккупантов на временно захваченных ими территориях. А министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу в очередной раз грозит ударами по "центрам принятия решений в Украине", если ВСУ ударят по оккупантам, в том числе в Крыму, ракетами "Хаймарс" и "Сторм Шэдоу". О чем говорит ракетно-бомбово-дроновая война последнего времени? Что важно понимать и предпринимать Украине? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Враг ночью атаковал Киев: что известно о погибших (ФОТО) - фото 2



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Обсуждения

Бог

сегодня, 08:46

Для лживых укропродажных корреспондентов-не из-за нехватки новых ракет,а из-за перевооружения на новые виды старые ракеты утилизируют с пользой-все экономически прааильно,вы ведь так раньше хвалили западные армии за такой подход к войне-не забрасывать врага людьми.Что опять не так-укродурни.


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