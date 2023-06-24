Враг ночью атаковал Киев: что известно о погибших (ФОТО)

В ночь на 24 июня РФ атаковала украинскую столицу, в результате попадания обломков в многоэтажку три человека погибли, восемь пострадали. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

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"Уточнение информации о последствиях попадания обломков в 24-этажное здание Соломенском районе. На данный момент выявлено двух погибших. Пострадавших — 8 человек", – сообщает телеграмм-канал КГВА.

Кроме того, два человека госпитализированы, остальным медицинскую помощь оказали на месте. Также повреждения получили около 40 авто, припаркованных на стоянке.

Стоит отметить, что ракетный террор страна-агрессор устроила не только против киевлян. Ночью россияне атаковали ряд регионов Украины, воздушная тревога прозвучала около 2 ночи. После чего пошли сообщения о взрывах в Днепре, Харькове и Киеве.

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