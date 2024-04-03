logo

BTC/USD

65712.24

ETH/USD

3299.71

LTC/USD

98.19

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

42.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Враг не знает, как преодолеть логистические проблемы: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Враг не знает, как преодолеть логистические проблемы: что известно

Оккупанты не могут преодолеть проблемы с логистикой

сегодня, 22:19
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

В российской армии исчерпывается не только личный состав, который ликвидируют Силы обороны Украины, но и техническое обеспечение.

Враг не знает, как преодолеть логистические проблемы: что известно

У россиян появились новые проблемы. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, это подтверждает подполье на восточном направлении.

Сообщается, что армия противника испытывает огромные логистические неудобства. За неимением автомобилей личному составу приходится перемещаться пешком на позиции или, например, для того, чтобы отправить на обработку рапорт об отпуске.

Отмечается, что такие рапорты, даже если и доходят до командования, попадают в свалку. Из-за критичного дефицита живой силы об отпусках оккупанты могут даже не мечтать.

Центр сопротивления призвал жителей оккупированных территорий сообщать о перемещении вражеской техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может затянуть Беларусь, контролируемую режимом Александра Лукашенко, в войну против Украины и Европы, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По мнению офицера ВСУ, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать нового наступления из Беларуси на Киев. Однако, считает он, заявления Лукашенко и объявленные им военные учения следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящему участию в войне с Украиной и Европой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что количество долларовых миллиардеров в России возросло до 125 человек. Это самый высокий показатель за всю историю списка самых богатых бизнесменов мира. В прошлом году в этот список попали 110 россиян. Совокупное состояние российских участников мирового рейтинга богачей увеличилось на 14% и сейчас достигает $576,8 млрд.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/vorog-maye-problemy-z-logistykoyu/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости