В российской армии исчерпывается не только личный состав, который ликвидируют Силы обороны Украины, но и техническое обеспечение.

У россиян появились новые проблемы. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, это подтверждает подполье на восточном направлении.

Сообщается, что армия противника испытывает огромные логистические неудобства. За неимением автомобилей личному составу приходится перемещаться пешком на позиции или, например, для того, чтобы отправить на обработку рапорт об отпуске.

Отмечается, что такие рапорты, даже если и доходят до командования, попадают в свалку. Из-за критичного дефицита живой силы об отпусках оккупанты могут даже не мечтать.

Центр сопротивления призвал жителей оккупированных территорий сообщать о перемещении вражеской техники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия может затянуть Беларусь, контролируемую режимом Александра Лукашенко, в войну против Украины и Европы, считает заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По мнению офицера ВСУ, вряд ли стоит в ближайшее время ожидать нового наступления из Беларуси на Киев. Однако, считает он, заявления Лукашенко и объявленные им военные учения следует рассматривать как элемент подготовки к предстоящему участию в войне с Украиной и Европой.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что количество долларовых миллиардеров в России возросло до 125 человек. Это самый высокий показатель за всю историю списка самых богатых бизнесменов мира. В прошлом году в этот список попали 110 россиян. Совокупное состояние российских участников мирового рейтинга богачей увеличилось на 14% и сейчас достигает $576,8 млрд.