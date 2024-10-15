Враг не готовится к зиме на фронте: в ВСУ рассказали, что это означает

Российские оккупационные войска не готовятся к зиме на фронте. Вместо этого оккупанты пытаются достичь поставленных целей до морозов. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"По данным нашей разведки, враг не готовится к зимнему периоду. Они пытаются максимально использовать сухую погоду, которая сейчас в Донецкой области", — отметила спикер оперативно-тактической группировки "Луганск".

По ее словам, российские захватчики используют артиллерию, FPV-дроны и другие имеющиеся средства поражения, чтобы в надежде достичь каких-либо целей к морозам.

Как уточнила Анастасия Бобовникова, украинские войска в отличие от врага проводят меры подготовки к предстоящей зиме. Поэтому россиянам будет гораздо труднее штурмовать украинские позиции с наступлением морозов.

Читайте также на портале "Комментарии" — военный эксперт, сотрудник СБУ 2004-2015 гг. Иван Ступак в эфире канала "Эспрессо" выразил мнение, что оккупанты могут захватить Курахово без труда, заставив ВСУ отойти от города, и для этого им нужно перерезать ключевую трассу, перекрыв обеспечение наших военных.

Эксперт отметил, что на прошлой неделе россиянам удалось пройти на границе Донецкой и Запорожской областей, в районе Гуляйполя и Великой Новоселки, около 1 км вглубь территории Украины.

"Не надо быть большим аналитиком, открываем карту DeepState и видим, что дальше для захватчика большая цель — перекрыть дорогу, которая соединяет Курахово с городом Запорожья. Это чтобы сделать пребывание наших военных в Курахово и на его окрестностях невозможным, и заставить украинское командование отойти из этого населенного пункта, и таким образом россияне смогли бы совершить большой восторг, не прилагая значительных усилий", — пояснил он.



