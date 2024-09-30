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Враг начал применять новую тактику для оккупации городов: почему ВСУ не могут ничего сделать

Силы обороны не могут противодействовать новой тактике оккупантов, потому что для этого им не хватает сил

30 сентября 2024, 16:58 comments3453
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Ткачик Олеся

Боевые действия под Авдеевкой, Угледаром, Селидовым, Торецким и другими городами наглядно демонстрируют, как за более чем два года полномасштабной войны, российские генералы изменили свою тактику захвата городов, сообщает аналитик Роман Пономаренко.

Враг начал применять новую тактику для оккупации городов: почему ВСУ не могут ничего сделать

Война в Украине

По его словам, ранее оккупанты любой город штурмовали в лоб. Как следствие, втягивались в длительные уличные бои, стоившие им немалые потери.

"Однако теперь они основные усилия в большинстве своем сосредотачивают на флангах, пытаясь обрезать пути сообщения и взять города в окружение или полуокружение. Последнее им наиболее выгодно – пути снабжения перекрыты, поэтому гарнизон не получает подкреплений, а эвакуация раненых отсутствует. Продолжать бои в городе в таких условиях особого смысла нет. Впрочем, отступать придется полям и посадкам. Следствием неизбежно станут огромные потери защитников при отступлении, поскольку противник доминирует в уезде и имеет преимущество в артиллерии", – отметил эксперт.

При этом, по его словам, в самих городах враг обычно ведет сдерживающие действия. Постоянно беспокоит гарнизон действиями малых групп и обстрелами и бомбардировками из земли и воздуха. Обычно не применяя для того каких-либо сверхусилий, добавил эксперт.

Подобная тактика уже создает немало проблем для ВСУ. Эффективно противодействовать ему можно мобильной обороной и контрударами по флангам противника. Впрочем, как показывает практика, для этого у нас нет сил. Остается стационарная оборона со всеми ее плюсами и минусами", — подчеркнул Пономаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что до конца ноября на всей линии фронта будет сохраняться высокая интенсивность боевых действий. Российские оккупационные войска будут пытаться улучшить свои тактические позиции по всем направлениям без исключения.





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Источник: https://t.me/RomPonomarenko/1081
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