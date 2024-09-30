Враг начал применять новую тактику для оккупации городов: почему ВСУ не могут ничего сделать

Боевые действия под Авдеевкой, Угледаром, Селидовым, Торецким и другими городами наглядно демонстрируют, как за более чем два года полномасштабной войны, российские генералы изменили свою тактику захвата городов, сообщает аналитик Роман Пономаренко.

Война в Украине

По его словам, ранее оккупанты любой город штурмовали в лоб. Как следствие, втягивались в длительные уличные бои, стоившие им немалые потери.

"Однако теперь они основные усилия в большинстве своем сосредотачивают на флангах, пытаясь обрезать пути сообщения и взять города в окружение или полуокружение. Последнее им наиболее выгодно – пути снабжения перекрыты, поэтому гарнизон не получает подкреплений, а эвакуация раненых отсутствует. Продолжать бои в городе в таких условиях особого смысла нет. Впрочем, отступать придется полям и посадкам. Следствием неизбежно станут огромные потери защитников при отступлении, поскольку противник доминирует в уезде и имеет преимущество в артиллерии", – отметил эксперт.

При этом, по его словам, в самих городах враг обычно ведет сдерживающие действия. Постоянно беспокоит гарнизон действиями малых групп и обстрелами и бомбардировками из земли и воздуха. Обычно не применяя для того каких-либо сверхусилий, добавил эксперт.

Подобная тактика уже создает немало проблем для ВСУ. Эффективно противодействовать ему можно мобильной обороной и контрударами по флангам противника. Впрочем, как показывает практика, для этого у нас нет сил. Остается стационарная оборона со всеми ее плюсами и минусами", — подчеркнул Пономаренко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что до конца ноября на всей линии фронта будет сохраняться высокая интенсивность боевых действий. Российские оккупационные войска будут пытаться улучшить свои тактические позиции по всем направлениям без исключения.





