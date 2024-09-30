Враг начал применять новую тактику для оккупации городов: почему ВСУ не могут ничего сделать

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Ткачик Олеся
Боевые действия под Авдеевкой, Угледаром, Селидовым, Торецким и другими городами наглядно демонстрируют, как за более чем два года полномасштабной войны, российские генералы изменили свою тактику захвата городов, сообщает аналитик Роман Пономаренко.
Война в Украине
По его словам, ранее оккупанты любой город штурмовали в лоб. Как следствие, втягивались в длительные уличные бои, стоившие им немалые потери.
При этом, по его словам, в самих городах враг обычно ведет сдерживающие действия. Постоянно беспокоит гарнизон действиями малых групп и обстрелами и бомбардировками из земли и воздуха. Обычно не применяя для того каких-либо сверхусилий, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что до конца ноября на всей линии фронта будет сохраняться высокая интенсивность боевых действий. Российские оккупационные войска будут пытаться улучшить свои тактические позиции по всем направлениям без исключения.
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