Враг начал «карусели» на фронте: к чему может привести новая тактика

Российские оккупанты снова пытаются постоянно комбинировать участки для главного удара, сообщил военкор Богдан Мирошников. По его информации, сначала была Гродовка, потом — Новогродовка-Селидово, потом Водяное, Пречистовка, и вот сейчас Украинск-Горняк и пустоты у Невельского.

Война в Украине

Как говорит эксперт, у такого подхода есть и плюсы и очевидные минусы для врага. В частности, среди плюсов то, что оккупанты могут добиваться успехов на избранных участках из-за определенной растяжимости украинских сил. Но из минусов, подчеркивает Мирошников, на других меньше атакуемых участках появляется возможность лучше закрепиться и подготовиться к будущим атакам. Даже не смотря на постоянное огневое влияние со стороны оккупанта, добавил он.

"Такой подход враг выбирает не от хорошей жизни, а потому, что равномерно атаковать по всему выступлению он не может, все же сил не хватает для этого. И чем дальше – тем таких "каруселей" будет больше", — добавил Мирошников.

Кроме того, он рассказал, где враг имел успех по состоянию на 8 сентября. В частности, он продвинулся дополнительно на 200 метров в районе Украинска и в самом Украинске. Также оккупанты продвинулись на 400 м в сторону Горняка. Также россияне продвинулись на 300 м в районе Галицыновки и еще на 200 м западнее Пречистовки. Кроме того, было продвижение на сто метров в районе Водяного и Дружбы.

Впрочем, Силы обороны отбросили россиян не только с фенольного завода в Нью-Йорке, но и сдвинулись в районе прудов.

"Бои продолжаются, враг пытается отбить утраченное", – подчеркнул Мирошников.

По его информации, в Лесовке (возле Украинска) также продолжаются бои, большая часть села — либо неподконтрольная, либо серая зона. Село сдерживает врага от прорыва к украинскому с востока.

На других участках фронта в основном без изменений.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Силы обороны потеряли важную деревню в Донецкой области.



