Враг начал активные бои на всей линии фронта: стало известно, что задумал Путин

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Ткачик Олеся
Российские оккупанты продолжают попытки растянуть наши резервы от Угледара до Купянска, чтобы мы не могли высвобождать свободные резервы исключительно на Покровское и Торецкое направления, отметил военкор Богдан Мирошников.
Война в Украине
По его словам, у такого подхода есть две стороны медали.
Мирошников говорит, что концентрация на атаки широким фронтом с течением времени снижает эффективность на атаках в более узком пространстве или на определенных участках.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Враг хочет выйти на границы Донецкой области. В частности, есть информация о том, что россияне хотят захватить Покровск до 1 октября, а Часов Яр – 20 сентября.
Эксперты говорят, что враг подошел к Покровску на 10 км. Эксперты считают, что бои и первые штурмы российских войск на Покровск могут начаться уже в ближайшее время. Вероятно, ожесточенные бои начнутся через две недели.
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