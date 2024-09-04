Враг начал активные бои на всей линии фронта: стало известно, что задумал Путин

Российские оккупанты продолжают попытки растянуть наши резервы от Угледара до Купянска, чтобы мы не могли высвобождать свободные резервы исключительно на Покровское и Торецкое направления, отметил военкор Богдан Мирошников.

Война в Украине

По его словам, у такого подхода есть две стороны медали.

"Оно действительно влияет на распределение резервов (еще и тогда, когда некоторые нардепки срывают ротации некоторых подразделений), но в то же время – влияет и на возможности врага на атаки широким фронтом с течением времени", – говорит эксперт.

Мирошников говорит, что концентрация на атаки широким фронтом с течением времени снижает эффективность на атаках в более узком пространстве или на определенных участках.

"И получается такая ситуация, что враг сам себя растягивает больше нас. И вот тогда, когда наступает момент перегруппировки врага в связи с недостижением основных целей, то у нас могут появляться возможности. Но это все теория. На практике это длительные и сверхтяжелые бои, которые мы наблюдаем прямо сейчас. Поэтому победу получит тот, кто эффективнее сможет распорядиться ресурсами и будет хитрее", — говорит Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Враг хочет выйти на границы Донецкой области. В частности, есть информация о том, что россияне хотят захватить Покровск до 1 октября, а Часов Яр – 20 сентября.

Эксперты говорят, что враг подошел к Покровску на 10 км. Эксперты считают, что бои и первые штурмы российских войск на Покровск могут начаться уже в ближайшее время. Вероятно, ожесточенные бои начнутся через две недели.



