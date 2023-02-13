Враг меняет тактику в Бахмуте: в Генштабе озвучили подробности

Несмотря на то, что российские захватчики пытаются менять тактику, наступая на востоке, у ВСУ уверяют, что не позволят оккупантам не только захватить Бахмут, но и другие населенные пункты на Донбассе. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Бои за Бахмут. Фото: из открытых источников

По информации Генштаба ВСУ, который месяц подряд битва за Бахмут продолжается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Сообщается, что россиянам не удается достичь поставленной цели, поэтому те постоянно пытаются менять тактику.

"Противник постоянно меняет тактику. То атакует малыми штурмовыми группами, то задействует для штурма десятки мобилизованных. Иногда усиливает обстрелы ночью, систематически поражает ракетами тыловые города, терроризирует мирное население, подрывает гражданскую инфраструктуру", — говорится в сводке.

По словам бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", иногда наступает момент, когда кажется, что противник сильнее и многочисленнее. Но все это проходит, потому как у россиян есть большая проблема – они играют на чужом поле и воюют за чужую им землю. Поэтому все их попытки штурмом взять Бахмут обречены на провал.

Читайте также на портале "Комментарии" — в чем опасность заявления Кулебы об ударах по РФ – чего боится враг на дипломатическом фронте.

Также издание "Комментарии" сообщало — есть ли оптимизм перед Рамштайном-9: какие решения могут принять союзники.