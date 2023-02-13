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Враг меняет тактику в Бахмуте: в Генштабе озвучили подробности

В ВСУ рассказывают, что россияне постоянно меняют тактику в Бахмуте, но это не спасет их от провала

сегодня, 17:45
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Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что российские захватчики пытаются менять тактику, наступая на востоке, у ВСУ уверяют, что не позволят оккупантам не только захватить Бахмут, но и другие населенные пункты на Донбассе. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

Враг меняет тактику в Бахмуте: в Генштабе озвучили подробности

Бои за Бахмут. Фото: из открытых источников

По информации Генштаба ВСУ, который месяц подряд битва за Бахмут продолжается. 


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Сообщается, что россиянам не удается достичь поставленной цели, поэтому те постоянно пытаются менять тактику. 

"Противник постоянно меняет тактику. То атакует малыми штурмовыми группами, то задействует для штурма десятки мобилизованных. Иногда усиливает обстрелы ночью, систематически поражает ракетами тыловые города, терроризирует мирное население, подрывает гражданскую инфраструктуру", — говорится в сводке.

По словам бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", иногда наступает момент, когда кажется, что противник сильнее и многочисленнее. Но все это проходит, потому как у россиян есть большая проблема – они играют на чужом поле и воюют за чужую им землю. Поэтому все их попытки штурмом взять Бахмут обречены на провал.                                                                   

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Также издание "Комментарии" сообщало — есть ли оптимизм перед Рамштайном-9: какие решения могут принять союзники.

Ранее "Комментарии" писали — почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут – когда, все же, поступит команда покинуть город.



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Источник: https://t.me/ministry_of_defense_ua/5660
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