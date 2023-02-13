Враг меняет тактику в Бахмуте: в Генштабе озвучили подробности

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Кравцев Сергей
Несмотря на то, что российские захватчики пытаются менять тактику, наступая на востоке, у ВСУ уверяют, что не позволят оккупантам не только захватить Бахмут, но и другие населенные пункты на Донбассе. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.
Бои за Бахмут. Фото: из открытых источников
По информации Генштаба ВСУ, который месяц подряд битва за Бахмут продолжается.
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Сообщается, что россиянам не удается достичь поставленной цели, поэтому те постоянно пытаются менять тактику.
По словам бойцов 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", иногда наступает момент, когда кажется, что противник сильнее и многочисленнее. Но все это проходит, потому как у россиян есть большая проблема – они играют на чужом поле и воюют за чужую им землю. Поэтому все их попытки штурмом взять Бахмут обречены на провал.
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