Почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут – когда, все же, поступит команда покинуть город

Город Бахмут в Донецкой области в Украине называют крепостью, которая продолжает стоять и находиться под контролем ВСУ, несмотря на вал штурмов, которые и днем, и ночью не прекращает противник. Огромные потери не останавливают россиян, и они продолжают свои атаки. Между тем, ВСУ также дается непросто оборонять город, каждый день есть погибшие и раненые. Почему командование не отдает приказ оставить город? И, когда, все же это может произойти? В этом издание "Комментарии" разбиралось вместе с экспертами.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

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Военный аналитик Алексей Гетьман в интервью 24 каналу заявил, что сам по себе Бахмут никакого стратегического значения не имеет. Многие тогда зададут вопрос: почему тогда украинские защитники продолжает оборонять город, почему не отступят? Ответ на этот вопрос простой: украинские военные выполняют там очень важную военную задачу.

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Эксперт отметил, первое – украинские воины, оставаясь в Бахмуте, сковывают огромное количество войск противника, что делает невозможным подготовку к наступлению россиян в других местах, там, где ВСУ планируют свое контрнаступление. Второе – украинские воины "перемалывают" больше количество живой силы противника, а также уничтожают много военной техники.

"Это война, и мы должны понимать, что на войне понесут потери обе стороны. Но мы наносим очень существенный вред оккупантам. А также заставляем их держать там очень большое количество своих вооруженных сил", — резюмировал Алексей Гетьман.

Бахмут, Авдеевка, Угледар могут оказаться под главным ударом РФ

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью ТСН назвал основное условие, при котором может произойти вывод из Бахмута ВСУ.

По его словам, уже понятно, что российские захватчики хотят отвоевать утраченные позиции и вновь дойти до Лимана. Если же говорить о Донецком направлении, то россияне могут начать массированное наступление по трем направлениям – Бахмут, Авдеевка и Угледар.

"Если мы говорим о ситуации на сегодняшний день, то я не исключаю, что это риски именно в секторе Бахмута, потому что там сконцентрировано очень большое количество десантной компоненты. Ее недостаточно для того, чтобы полноценно атаковать Бахмут. Но, как я вижу, они пытаются сейчас не столько атаковать Бахмут, именно зайти в Бахмут и начать городские бои", – отметил Коваленко.

Он отметил, поскольку в городе россияне, мягко говоря, воюют не очень хорошо, то сейчас они пытаются перерезать транспортерные артерии, чтобы лишить ВСУ подвоза боеприпасов, топлива, обеспечения.

"Итак, до того, как будут перерезаны основные артерии, может произойти вывод из Бахмута Вооруженных сил Украины.С другой стороны, пока эти артерии не перерезаны. Поэтому Бахмут продолжает держать оборону", – рассказал Александр Коваленко.

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