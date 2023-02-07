Почему ВСУ продолжают удерживать Бахмут – когда, все же, поступит команда покинуть город

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Кравцев Сергей
Город Бахмут в Донецкой области в Украине называют крепостью, которая продолжает стоять и находиться под контролем ВСУ, несмотря на вал штурмов, которые и днем, и ночью не прекращает противник. Огромные потери не останавливают россиян, и они продолжают свои атаки. Между тем, ВСУ также дается непросто оборонять город, каждый день есть погибшие и раненые. Почему командование не отдает приказ оставить город? И, когда, все же это может произойти? В этом издание "Комментарии" разбиралось вместе с экспертами.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Военный аналитик Алексей Гетьман в интервью 24 каналу заявил, что сам по себе Бахмут никакого стратегического значения не имеет. Многие тогда зададут вопрос: почему тогда украинские защитники продолжает оборонять город, почему не отступят? Ответ на этот вопрос простой: украинские военные выполняют там очень важную военную задачу.
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Эксперт отметил, первое – украинские воины, оставаясь в Бахмуте, сковывают огромное количество войск противника, что делает невозможным подготовку к наступлению россиян в других местах, там, где ВСУ планируют свое контрнаступление. Второе – украинские воины "перемалывают" больше количество живой силы противника, а также уничтожают много военной техники.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью ТСН назвал основное условие, при котором может произойти вывод из Бахмута ВСУ.
По его словам, уже понятно, что российские захватчики хотят отвоевать утраченные позиции и вновь дойти до Лимана. Если же говорить о Донецком направлении, то россияне могут начать массированное наступление по трем направлениям – Бахмут, Авдеевка и Угледар.
Он отметил, поскольку в городе россияне, мягко говоря, воюют не очень хорошо, то сейчас они пытаются перерезать транспортерные артерии, чтобы лишить ВСУ подвоза боеприпасов, топлива, обеспечения.
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