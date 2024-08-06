Враг лезет все активнее: рано или поздно бои переместятся в город, где остаются люди

К Торецку лезут
все активнее, но постепенного уверенного продвижения у россиян не получается,
говорит военный Кирилл Сазонов.
Торецк
По его словам,
все дело в специфической местности, а также в одноэтажной застройке.
"Наши штурмовые
группы периодически заходят на их позиции, откуда не ждали. И вычищают все
занятое ими в результате упорных штурмов. Пока они связались со своими и
накидали туда мин – наши уже ушли. Конечно, в эту игру можно играть вдвоем, но
наши позиции лучше и местность мы знаем лучше. С другой стороны, их больше и
преимущество по количеству снарядов, стволов и в небе", — говорит Сазонов.
По его словам,
ситуация меняется достаточно динамично в разные стороны.
"Но я буду пессимистом
и буду исходить из того, что рано или поздно бои переместятся в Торецк. Тут,
кстати, приличное количество гражданских остается – в Торецке. По подвалам
сидят, не уезжают. Гораздо больше, чем в Часике. На что рассчитывают, чего
ждут? Смирились?" — не понимает военный.
По Часику,
говорит Сазонов, непрерывные попытки пробиваться малыми группами пехоты не
прекращаются. По его словам, россияне лезут, пытаются закрепиться. Силы обороны
их накрывают дронами и минометами, потом штурмовики зачищают, и так
одновременно в нескольких местах.
"Дроны в воздухе
постоянно наши и противника. Незаметно передвигаться практически нереально. Для
нас это усложняет логистику второй линии с нулем. Для них – выдвижение
штурмовых парных групп к нашим позициям за каналом", — говорит Сазонов.
По его словам, ночью
он хотел сообщить, что вычистили всех, кто пролез, но одна группа штурмовиков
противника все-таки уцелела и забралась достаточно глубоко к нам.
"Это не трагедия.
Связи со своими по снабжению у них нет, если подмога не пробьется к ним, скоро
начнут экономить патроны и мы их постепенно без суеты вычистим", — добавил
Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что на Торецком направлении военные могут попасть в окружение.
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