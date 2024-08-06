Враг лезет все активнее: рано или поздно бои переместятся в город, где остаются люди

К Торецку лезут все активнее, но постепенного уверенного продвижения у россиян не получается, говорит военный Кирилл Сазонов.

Торецк

По его словам, все дело в специфической местности, а также в одноэтажной застройке.

"Наши штурмовые группы периодически заходят на их позиции, откуда не ждали. И вычищают все занятое ими в результате упорных штурмов. Пока они связались со своими и накидали туда мин – наши уже ушли. Конечно, в эту игру можно играть вдвоем, но наши позиции лучше и местность мы знаем лучше. С другой стороны, их больше и преимущество по количеству снарядов, стволов и в небе", — говорит Сазонов.

По его словам, ситуация меняется достаточно динамично в разные стороны.

"Но я буду пессимистом и буду исходить из того, что рано или поздно бои переместятся в Торецк. Тут, кстати, приличное количество гражданских остается – в Торецке. По подвалам сидят, не уезжают. Гораздо больше, чем в Часике. На что рассчитывают, чего ждут? Смирились?" — не понимает военный.

По Часику, говорит Сазонов, непрерывные попытки пробиваться малыми группами пехоты не прекращаются. По его словам, россияне лезут, пытаются закрепиться. Силы обороны их накрывают дронами и минометами, потом штурмовики зачищают, и так одновременно в нескольких местах.

"Дроны в воздухе постоянно наши и противника. Незаметно передвигаться практически нереально. Для нас это усложняет логистику второй линии с нулем. Для них – выдвижение штурмовых парных групп к нашим позициям за каналом", — говорит Сазонов.

По его словам, ночью он хотел сообщить, что вычистили всех, кто пролез, но одна группа штурмовиков противника все-таки уцелела и забралась достаточно глубоко к нам.

"Это не трагедия. Связи со своими по снабжению у них нет, если подмога не пробьется к ним, скоро начнут экономить патроны и мы их постепенно без суеты вычистим", — добавил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на Торецком направлении военные могут попасть в окружение.



